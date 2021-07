Viviane Audet seule au piano à Matane, Sainte-Anne-des-Monts et Carleton-sur-Mer 

L’autrice-compositrice-interprète et pianiste gaspésienne Viviane Audet propose un tout nouveau spectacle de musique instrumentale au piano avec des pièces qui « racontent des histoires ».

Selon l’itinéraire prévu dans le cadre de sa tournée du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec ( ROSEQRéseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec ), elle sera à Matane mercredi, à Sainte-Anne-des-Monts jeudi et à Carleton-sur-Mer vendredi.

Le spectacle sera tout chaud sorti du four. La mise en scène a été élaborée en collaboration avec Katia Gagné, lors d’une résidence de création ces derniers jours à la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts.

On est en train de monter le spectacle, dit-elle.

On crée carrément le show qu’on va présenter au ROSEQ et qui va se promener ensuite. Une citation de :Viviane Audet, autrice-compositrice-interprète et pianiste

Le spectacle permettra de découvrir ou de redécouvrir les 11 pièces de son album Les filles montagnes, créé en hommage aux étudiantes assassinées à l’École polytechnique de Montréal en 1989.

Elle offrira aussi des musiques de film qu’elle a composées.

Viviane Audet en résidence de création à la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada

Pour la première fois, le public va pouvoir entendre des pièces inédites de mon prochain album de piano solo sur lequel je travaille depuis plusieurs mois , mentionne-t-elle.

Ce sera un vrai test pour ces pièces mercredi à Matane, le premier concert, la première fois que de nouvelles oreilles vont entendre ça. Une citation de :Viviane Audet, autrice-compositrice, interprète et pianiste

Avec ces albums instrumentaux, elle se dévoile comme pianiste.

Quand j’apprenais le piano classique, j’avais toujours peur de me tromper, d'insulter Chopin, raconte-t-elle en riant. Avec mes propres pièces, je me permets de sortir de mes partitions et d’improviser avec le moment.

Par ailleurs, Viviane Audet vient d’apprendre qu’elle était en nomination aux prix Gémeaux dans la catégorie Meilleure musique originale : documentaire pour le documentaire Lafortune en papier de Tanya Lapointe. Elle l’a composée avec Alexis Martin et Robin-Joël Cool.

Avec les informations de Michaële Perron-Langlois