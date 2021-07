Pas de dôme de chaleur au Québec

Un dôme d’air chaud comme celui qui sévit dans l’ouest du pays risque peu de se former dans l’Est, selon Environnement Canada. Les municipalités québécoises suivent néanmoins la situation de près et se préparent aux prochaines vagues de chaleur.

La température ces derniers jours oscillait entre 25 et 30 degrés Celsius. Il n’y aura pas de grandes vagues de chaleur à l’image de ce qui a été ressenti dans le sud du Québec en juin, ou encore des températures frisant les 50 degrés, comme celles qui ont fait de nombreux morts en Colombie-Britannique et en Alberta.

Communément appelé dôme de chaleur , ce phénomène météorologique est causé par un système de haute pression (anticyclone) persistant. L’air chaud descend dans l'atmosphère au lieu de remonter, ce qui assèche la masse d’air.

La situation atmosphérique qui a amené cette vague de chaleur sans précédent dans l’Ouest, c'est un anticyclone. Et il s’est plutôt effrité en s’en venant vers l’Est , affirme Steve Boily, météorologue à Environnement Canada.

Par ailleurs, le climat du Québec ne se prête pas nécessairement à ce genre de températures extrêmes, dit-il. Dans l’Est, on n’a pas ces températures, car on a plus d'humidité dans l’air et il y a la présence des Grands Lacs. On n’a pas les montagnes [Rocheuses] qui assèchent la masse d’air. C’est pour ça qu’on a le concept d’humidex qui est plus important dans l’Est. On n'aura pas des températures de 45 degrés; on voit ça dans des climats plus secs , ajoute-t-il.

Waldir Da Cruz est météorologue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Le terme dôme de chaleur n’est d’ailleurs pas un terme météorologique. Les météorologues préfèrent dire tout simplement vague de chaleur ou masse d’air très chaud.

L’est du Canada n’est cependant pas à l’abri des vagues de chaleur assez intenses, rappelle Waldir Da Cruz, météorologue et présentateur à Radio-Canada. Ça nous est déjà arrivé d’avoir des blocages atmosphériques, comme en 2018 avec l'anticyclone des Bermudes qui s’est rapproché des États-Unis , souligne-t-il.

Les municipalités se préparent

Montréal affirme néanmoins suivre les prévisions météorologiques de près . Son plan d’intervention sera activé lors de chaleur extrême, selon les critères suivants :

trois jours de suite avec une température moyenne pondérée de 33 °C ou plus le jour;

température au-dessus de 20 °C la nuit;

deux nuits de suite à 25 °C ou plus.

Pour l'instant, les prévisions météorologiques ne permettent pas d'anticiper un épisode de chaleur nécessitant l'activation du plan d'intervention. Il n'en demeure pas moins que les températures peuvent être très élevées, et c'est pourquoi Montréal met à la disposition de la population plusieurs installations pour se rafraîchir , affirme Mélanie Gagné, porte-parole de la Ville de Montréal.

Les heures d’ouverture des piscines et autres points d’eau sont prolongées. La Ville collabore en outre avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS) afin d’assurer la sécurité des personnes les plus vulnérables.

Lors des canicules, des employés des services de police de la Ville, notamment, vont de porte en porte pour faire de la sensibilisation ou pour signaler au réseau de la santé les personnes qui ont besoin d’aide immédiate. La Ville met en place des lieux de rafraîchissement climatisés et distribue des bouteilles d’eau.

Lorsque la chaleur est accablante, tous les moyens sont bons pour se protéger du soleil. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) affirme de son côté ne pas avoir de plan national , mais elle suit également la situation. Lors de grandes chaleurs, les municipalités ont certains leviers qu’elles peuvent utiliser. Les municipalités mettent à l'avant-plan les points d’eau pour inviter les citoyens à se rafraîchir, notamment les populations vulnérables comme les personnes âgées , affirme Patrick Lemieux, porte-parole de l’UMQ.

Ces plans d’intervention des différentes villes et municipalités seront de plus en plus activés, puisque les vagues de chaleur seront chaque fois plus nombreuses et précoces, explique le météorologue Waldir Da Cruz.