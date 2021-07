Entente de principe entre Gatineau et le Syndicat des employés occasionnels

La Ville de Gatineau et le Syndicat des employés occasionnels de la Ville de Gatineau, section locale 5104 (SCFP) ont convenu d’une entente de principe en vue du renouvellement de la convention collective de ce groupe de travail.

C’est ce qu’annonce la Municipalité, dans un communiqué diffusé mardi.

Dans les prochaines semaines, la Ville finalisera le travail de rédaction des textes en vue de la signature de cette nouvelle convention collective. La nouvelle convention collective devra ensuite être entérinée par le conseil municipal.

Les modalités de l'entente ne sont pas encore connues. Il faudra attendre la signature de la convention collective.

La convention collective des employés occasionnels était échue depuis le 31 décembre 2017.

Le Syndicat des employés occasionnels de la Ville de Gatineau, section locale 5104 (SCFP) représente 807 membres qui travaillent dans les centres de services, le service des arts, de la culture et des lettres et le service des loisirs, des sports et du développement des communautés.

Cette entente intervient après la signature d’une nouvelle convention collective pour la Fraternité des policiers et policières de Gatineau, fin mai. La nouvelle convention collective des agents du Service de police de la ville de Gatineau (SPVG) prévoit notamment une augmentation salariale de 2 % par année, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

Des négociations sont toujours en cours entre la Municipalité et le Syndicat des employés du secteur aquatique, section locale 4881 (SCFP).