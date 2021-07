Alma offre 100 $ pour rembourser les produits d'hygiène féminine réutilisables

Le conseil municipal a adopté lundi soir une résolution pour adhérer au programme de la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean. La moitié du montant proviendra de la RMRRégie des matières résiduelles et l'autre moitié de la municipalité.

Ainsi, il sera désormais possible d'obtenir un remboursement pour ces produits, comme des serviettes hygiéniques lavables, qui se vendent dans des commerces comme Le Lac en vrac, à Alma. C'est confortable, ça tient bien, il n'y a pas de risques de fuites , a expliqué la propriétaire du magasin, Julie Maltais.

Ces produits et bien d'autres seront désormais remboursés à Alma. On parle de coupes menstruelles, de serviettes hygiéniques, de protège-dessous durables et ça va aussi pour les culottes pour l'incontinence , a précisé la conseillère municipale Véronique Fortin.

Pour Julie Maltais, il s'agit d'une bonne nouvelle pour celles qui voudraient en faire l'essai et qui hésitent. C'est en paquets de deux. C'est 20 $ plus taxes. On en a seulement deux. Ça en prend plus que ça. Avec le 100 $, tu es capable d'aller en acheter plusieurs paquets , a-t-elle donné comme exemple.

Jusque-là, Alma offrait une subvention de 100 $ pour les couches lavables. Plus d'une quarantaine de familles s'en prévalent chaque année depuis 2018. Je pense qu'on est rendu là. Il y a plus de femmes qu'on pense qui les ont essayées. Je ne sais pas si elles les ont adoptées, mais je pense qu'on est rendu là, à réduire à la source , a poursuivi Véronique Fortin.

La personne intéressée devra remplir un formulaire et présenter ses factures.

50 $ à Saguenay

La Ville de Saguenay offre aussi un programme de subvention pour les produits d'hygiènes réutilisables, les couches lavables et les produits d'hygiène féminine. Dans ce cas, la subvention est de 50 dollars. Et la demande est grandissante. En 2019, 35 personnes avaient présenté une demande pour des produits d'hygiène féminine, 299 en 2020 et 174 pour les premiers mois de 2021.

Un volet du programme de la Ville semble toutefois méconnu selon l'organisme Eurekô. Nous, le programme pour les couches se termine à 12 mois. À partir de 12 mois et plus, ils tombent dans l'incontinence durable, donc ça pourrait être une belle opportunité pour les parents d'avoir une nouvelle subvention pour les couches pour leur enfant , a indiqué l'adjoint administratif chez Eurêko qui gère le programme, Yann Saumure.

D'autres municipalités de la région sont sur le point d'emboîter le pas pour élargir leurs subventions pour les produits d'hygiènes réutilisables. C'est le cas de Chambord, Dolbeau-Mistassini, Hébertville, Normandin, Saint-André et La Doré.