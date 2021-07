Le Festival international Nuits d’Afrique fête ses 35 ans

Le 35e Festival international Nuits d’Afrique ne sera pas seulement célébré en virtuel, mais aussi en personne, du 6 au 18 juillet. Des activités et des spectacles seront présentés tant en salle et en plein air qu’en version webdiffusée.

Le spectacle d’ouverture, Le bal de l’Afrique enchantée, a été filmé le 12 juin à Paris et sera diffusé le 6 juillet à 20 h sur la page Facebook de Nuits d’Afrique  (Nouvelle fenêtre) . Divers spectacles et événements seront proposés, notamment une exposition photographique qui permettra de retracer l’histoire du Festival en images. Elle se tient jusqu’au 8 août, au Parterre du Quartier des spectacles.

Le Festival a profité de cet anniversaire pour fouiller dans ses archives afin de faire découvrir au grand public des images inédites de l’événement depuis sa création, en 1987, par Lamine Touré.

Djely Tapa au Festival Nuits d'Afrique en 2019 Photo : André Rival

Il est certain que lorsqu’on prépare une édition anniversaire, on regarde dans nos archives pour se rappeler le chemin qu’on a fait. On a pu engager une archiviste et on est tombés sur des choses incroyables. Ce que je trouve extraordinaire, c’est que le public de Nuits d’Afrique est un public mélangé. Ce n’est pas pour rien que le festival rassemble autant : ça faisait partie de la vision de [Lamine] Touré quand il a créé le festival , a expliqué la directrice générale, Suzanne Rousseau, en entrevue avec Ariane Cipriani, chroniqueuse culturelle du 15-18.

Une ouverture sur la culture africaine

La directrice générale croit que le festival permet de plonger dans la richesse culturelle du continent africain.

Oublions les clichés sur [les gens de pays] du continent africain. Ce qu’on voit dans les nouvelles, c’est qu’ils sont pauvres, pas autonomes ni débrouillards et qu’ils n’ont rien à nous offrir. Pourtant, il y a une grande richesse culturelle. Les artistes que l’on présentait au début [du festival] n'étaient pas connus ici. On a toujours été un peu en mode éducatif. Une citation de :Suzanne Rousseau

Elle ajoute que les artistes aiment participer au festival. C’est leur rêve de venir jouer à Nuits d’Afrique, peu importe qu’ils viennent d’Afrique, des Antilles ou d’Amérique latine, car c’est une référence.

Suzanne Rousseau, la directrice générale du Festival Nuits d'Afrique Photo : André Rival

Choisir des moments préférés est difficile pour la directrice générale : Ce qui est spécial, à Nuits d’Afrique, est qu’on va retrouver des ambiances différentes selon le concert.

Suzanne Rousseau donne l’exemple des nuits Sound System, où les DJ sont en vedette et revisitent d’anciens morceaux : C’est infini les créations musicales que l’on peut voir.

Le financement du gouvernement insuffisant

Les finances du Festival se portent assez bien, malgré la pandémie. Ce qui nous aide beaucoup, c’est qu’on n’a jamais arrêté de faire des activités. Peut-être que, contrairement aux festivals avec de grosses machines, on a plus de flexibilité en travaillant en petite équipe. Nous sommes habitués à faire des choses de qualité; nous sommes peut-être plus créatifs et nous faisons tout nous-mêmes. Ça nous rend autonomes , explique Suzanne Rousseau.

Lamine Touré assis devant le Balattou, à Montréal Photo : Radio-Canada / Catherine François

Aussi, l’aide des gouvernements durant la pandémie a permis à tous les festivals de passer à travers cette période difficile sans trop de problèmes financiers : Des aides ponctuelles nous ont permis d’avoir des employés toute l’année pour continuer à nous concentrer sur la création.