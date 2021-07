Un décès et 14 nouveaux cas de COVID-19 en Saskatchewan

La Saskatchewan annonce aussi 14 nouveaux cas et 60 nouvelles guérisons. Les nouveaux cas portent le total provincial à 48 992 cas jusqu'ici. 313 cas sont considérés comme actifs.

Le point sur les vaccins

En date du 6 juillet, 8348 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Saskatchewan. Le nombre total de vaccins administrés dans la province est de 1 233 534 depuis le début de la campagne de vaccination. Plus d’un demi-million de personnes sont maintenant complètement vaccinées.

Les doses supplémentaires de vaccin signalées mardi ont été administrées aux résidents des zones suivantes :

Extrême-Nord-Ouest : 19

Grand nord-centre : 1

Grand Nord-Est : 81

Nord-Ouest : 701

Centre-Nord : 309

Nord-Est : 68

Saskatoon : 3462

Centre-Ouest : 119

Centre-Est : 189

Regina : 2842

Sud-Ouest : 49

Centre-Sud : 99

Sud-Est : 185

71 % des personnes de 12 ans et plus ont reçu leur première dose et 49 % d’entre elles sont entièrement vaccinées.

La deuxième dose disponible pour tous

Tous les résidents de la Saskatchewan âgés de 12 ans et plus qui ont reçu leur première dose de vaccin sont maintenant admissibles à recevoir leur deuxième dose après un intervalle de 28 jours.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous par l’entremise de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ), en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou en composant le 1-833-SaskVax (1-833-727-5829). Les adresses et les heures d’ouverture des cliniques de service au volant et sans rendez-vous sont disponibles sur Internet  (Nouvelle fenêtre) .

62 personnes hospitalisées

La province compte désormais 48 110 guérisons. 62 personnes sont présentement hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas de COVID-19 est de 28 (2,3 pour 100 000 habitants), soit la plus faible moyenne sur sept jours depuis le 13 octobre 2020.

Les nouveaux cas se trouvent dans les zones suivantes : Grand Nord-Ouest : 5

Grand Nord-Centre : 1

Nord-Ouest : 2

Centre-Nord : 4

Regina : 2

Les régions du Nord moins vaccinées

Seulement 40 % de la population des régions du Nord de la Saskatchewan serait entièrement vaccinée.

La région du Centre-Nord compte 26 % des personnes admissibles qui sont entièrement vaccinées. Ce nombre est de 33 % pour l’extrême Nord-Est et l’extrême Nord-Ouest.

Les trois régions accusent également un retard par rapport au reste de la province pour ce qui est du pourcentage de la première dose. Le Centre du Grand Nord est à 40 %, et l’extrême Nord-Est et l’extrême Nord-Ouest ont respectivement 54 % et 48 %.