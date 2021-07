Changement de garde à la tête du Pays de la Sagouine

Luc LeBlanc n’est plus à la tête du Pays de la Sagouine. L’annonce survient alors que l’organisation révèle avoir commandé deux rapports indépendants sur l’environnement et la culture de travail.

Après cinq ans à titre de directeur artistique et général de cette importante attraction touristique de Bouctouche, Luc LeBlanc n’est plus en poste. La directrice adjointe, Monique Poirier, assurera l’intérim au moins jusqu’à la fin de l’année.

Je me sens privilégiée qu’ils me considèrent pour ce poste-là. Et puis comme tout ce qu’on fait au Pays de la Sagouine, c’est un gros travail d’équipe. Je sens qu’on a la bonne équipe en place pour continuer de relever les défis et à préparer les trente prochaines années aussi , dit-elle en entrevue.

Ce mandat par intérim lui a été confié à la mi-juin. Quant à Luc LeBlanc, il n’ira pas bien loin et continuera d’interpréter le rôle de Citrouille à l’Île-aux-Puces comme il le fait depuis près de trois décennies.

Monique Poirier sera en poste jusqu'à la fin de l'année. Photo : Radio-Canada

C’est sa 27e saison. Et il est surtout heureux de pouvoir concentrer ses efforts sur ce qu’il aime le plus; ce qui est d’être sur scène, d’être en communication et en contact avec les gens. Et on est heureux qu’il soit là , affirme Monique Poirier.

Deux rapports sur la culture et l’environnement de travail

Dans le même communiqué de presse, le Pays de la Sagouine révèle que son conseil d’administration a commandé et reçu deux rapports indépendants pour en savoir plus sur la culture et l’environnement de travail .

D’après l’organisation, ces rapports ont confirmé que la plupart des membres du personnel sont très satisfaits du milieu de travail et que la politique interne de harcèlement au travail respecte les exigences provinciales.

L'Île-aux-Puces, au Pays de la Sagouine Photo : Radio-Canada / Samuel LeGresley

Une formation sur le harcèlement a aussi été offerte récemment aux membres du personnel, lit-on dans le communiqué publié par le Pays de la Sagouine.

En entrevue, Monique Poirier explique que ces rapports ont été commandés après le début de la pandémie. Le ralentissement forcé a donné l’occasion aux administrateurs de se pencher sur ses pratiques et ses politiques.

On a réalisé aussi, que le temps était arrivé, avec le C.A. avec l’équipe sur place, de faire appel à des firmes d’experts-conseils qui pourraient regarder tout ce qu’on a en place en termes de ressources humaines, de regarder nos politiques, nos procédures, comment on peut s’améliorer.

Un lien entre Luc LeBlanc et les rapports?

Vu que l’existence de ces deux rapports indépendants est annoncée en même temps que le changement de garde à la tête du Pays de la Sagouine, des questions s’imposent.

Les conclusions de ces rapports ont-ils un lien avec le changement de garde à la tête du Pays de la Sagouine?

Monique Poirier n’a pas souhaité répondre à ces questions.

Comme n'importe quelle entreprise ou organisme, tout ce qui traite de questions vraiment spécifiques d'employés, de ressources humaines, de cas précis, par respect pour les employés et l’organisme – comme c’est le cas partout – je ne suis pas en mesure de donner plus de détails , a-t-elle dit.

Radio-Canada Acadie a contacté Luc LeBlanc, mardi avant-midi. Ce dernier n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.