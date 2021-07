Les Fermes Bégin reçoivent 50 000 $ pour améliorer l’efficacité de leur main-d'oeuvre

Cet investissement permettra à l’entreprise familiale d’acquérir un ensemble de relevage, une faucheuse frontale ainsi qu’un système GPS.

Les frères Bégin ont fait la demande pour l’aide financière au début de l’année 2021.

On a vu qu’on avait les critères d’admissibilité pour le programme végétal. Alexandre a monté la paperasse, a posé des questions ici et là autour. Donc, on a foncé avec un projet d’acquisition de faucheuse frontale. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, donc cet équipement-là va nous permettre de doubler la productivité d’un même employé , explique Maxime Bégin, copropriétaire des Fermes Bégin.

Le système GPS, quant à lui, leur permettra d’augmenter de 20 % à 30 % l’efficacité d’un même employé.

Les frères Bégin espèrent pouvoir avoir l’équipement dont ils ont besoin au courant de l’été. Photo : Radio-Canada / Janis Rivard

L’aide financière a été accordée en vertu de l'Initiative ministérielle Productivité végétale afin d’acheter des équipements en vue d’améliorer le rendement de la main-d’oeuvre dans les travaux agricoles.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec, a indiqué le ministre Lamontagne.

C’est un programme qui a commencé en 2018. Depuis 2018, il y a près de 60 entreprises en Abitibi-Témiscamingue qui ont été aidées, à peu près à la hauteur d'un million de dollars. Mais, depuis la fin novembre [2020], on a comme une nouvelle version, précise-t-il. On a doublé l’aide financière et puis on permet aux entreprises d’avoir accès à ce programme-là douze mois par année.

Les frères Bégin espèrent pouvoir acquérir l’équipement au courant de l’été. C’est sûr qu’avec la COVID-19, il y a des délais qui s’allongent, mais on est a bon espoir de recevoir la faucheuse frontale d’ici la fin du mois ou début août. On devrait être bon pour faire la deuxième coupe de foin , indique Alexandre Bégin, copropriétaire des Fermes Bégin.

Une entreprise qui compte sur la famille

Cette aide financière est importante pour les deux frères, qui emploient seulement des membres de leur famille. Le fait de pouvoir obtenir des équipements qui leur permettent d’améliorer leur productivité pourra faire une réelle différence dans leur entreprise.

On est chanceux parce qu’on n’a pas d’employés extérieurs. On a la chance de pouvoir compter sur la main-d'œuvre familiale. Une citation de :Maxime Bégin, copropriétaire des Fermes Bégin.

On a grandi dans l’entreprise familiale avec nos oncles et nos cousins, et on veut un peu refaire la même chose avec la prochaine génération. Donc, on est chanceux d’avoir tout ce bon monde-là autour de nous , explique Maxime Bégin.

Le ministre Lamontagne souligne que ce sont des entreprises comme celle des frères Bégin que l’Initiative Productivité végétale souhaite aider. C’est une demande qu’ils ont faite, mais aussi c’est des gens qui sont très dynamiques, et quand je me promène sur le territoire, on m’emmène tout le temps rencontrer des gens qui sont un peu hors-normes, des gens qui sont très dynamiques. Alors de pouvoir associer ma visite à leur ferme avec une annonce pour leur venir en soutien, je trouvais que c’était une belle opportunité , explique-t-il.

