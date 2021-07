COVID-19 : 6 doses de solution saline au lieu de vaccins dans la région du Niagara

C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué diffusé par la municipalité de la région du Niagara, mardi.

Seuls les clients contactés directement par la santé publique sont considérés comme potentiellement concernés , peut-on y lire.

La solution saline est utilisée pour diluer les doses de vaccin.

La sécurité et le bien-être des clients que nous servons sont de la plus haute importance. Nous regrettons profondément cette erreur et souhaitons rassurer le public que des mesures correctives immédiates ont été prises. Cela comprend des contrôles supplémentaires dans nos processus pour détecter de telles erreurs, une formation supplémentaire du personnel et une nouvelle documentation pour suivre les doses du congélateur au client.

Ceci signifie que ceux qui sont visés par un tel rappel pourraient recevoir un total de trois doses d’un vaccin contre la COVID-19.