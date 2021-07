Reprise des visites dans les pénitenciers avec le recul de la COVID-19

Pour assurer la protection de tous, des mesures de santé et de sécurité demeureront en place à toutes les installations , avertit néanmoins Service correctionnel du Canada qui gère une soixantaine d’établissements au pays.

Cela inclut notamment la prise de température, le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique.

Les visites doivent être réservées au moins 48 heures à l’avance et leur durée ainsi que le nombre de personnes autorisées sont limités.

Service correctionnel du Canada indique que 76,7 % des détenus ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, et 68 % ont reçu les deux doses. En comparaison, 31 % des Canadiens de 12 ans et plus sont actuellement totalement vaccinés.

Fin juin, le taux de vaccination complète des détenus variait de 57 % en Colombie-Britannique à 73,5 % au Nouveau-Brunswick.

La COVID-19 a frappé fort

À cause notamment d'une plus grande promiscuité, les établissements carcéraux ont été plus touchés par la pandémie. En date du 9 juin, plus de 6700 cas positifs avaient été recensés dans les prisons provinciales et les pénitenciers du pays.

En moyenne, pour chaque groupe de 1000 détenus dans une prison provinciale, 268 ont été contaminés depuis le début de la pandémie, alors que dans les pénitenciers fédéraux, la proportion est de 126 cas positifs par tranche de 1000 détenus (contre 37 pour 1000 dans la population générale).