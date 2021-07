La mère d'une Canadienne détenue en Syrie réclame des réponses d'Ottawa

La mère d’une Canadienne détenue depuis quatre ans dans un camp en Syrie veut savoir pourquoi sa fille s’y trouve encore, après la libération il y a plus d’une semaine d'une autre Canadienne avec l'aide d'un ancien diplomate américain.

Vous savez, je suis heureuse pour elle , a déclaré la mère à CBC. Je suis heureuse pour sa famille. Mais pourquoi cette femme a-t-elle été secourue, alors que ma fille et ses deux petits enfants sont toujours dans ce terrible endroit?

Sa fille est détenue dans le camp Al Roj, situé dans une région contrôlée par les Kurdes, au nord-est de la Syrie, et dans lequel se trouvent les membres des familles des militants du groupe armé État islamique. Au moins huit femmes canadiennes et quelque 24 enfants canadiens vivent dans le camp.

Sara (prénom fictif pour protéger l'identité de sa famille) affirme que sa fille sait qu'elle a fait une terrible erreur lorsqu'elle a quitté la maison pour se rendre dans le territoire tenu par Daech en 2014.

Sa fille a tenté de fuir le territoire occupé par le groupe armé en 2017, alors qu’elle était enceinte de huit mois et qu’elle était accompagnée d'un bambin. Elle a été récupérée par les Forces démocratiques syriennes, dirigées par les Kurdes, et placée dans un camp de détention.

À l'époque, Sara a déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'Ottawa rapatrie sa fille au Canada pour qu'elle soit jugée par la justice.

Comme cela ne s'est pas produit, elle a quitté le Canada en 2018 pour se rendre au camp d'Al Roj. J'ai rencontré des personnes de l'administration supérieure de Rojava , a déclaré Sara. Ils m'ont dit qu'ils ne libéreraient personne sans la coopération du gouvernement canadien.

Ils n'ont cessé de le répéter depuis plusieurs années. Maintenant, ils ont libéré une femme, et le gouvernement canadien dit qu'il n'était pas impliqué? Comment est-ce possible? Une citation de :La mère d'une Canadienne détenue dans un camp en Syrie

Une Canadienne libérée

La Canadienne libérée récemment a pu compter sur l’aide de l'ancien diplomate américain Peter Galbraith. Elle avait fait les manchettes en mars lorsqu'il avait aidé sa fille de quatre ans à quitter le camp pour rejoindre des proches au Canada.

Peter Galbraith, qui affirme entretenir de bonnes relations avec Affaires mondiales Canada, insiste sur le fait qu'il a agi à titre personnel.

Lors d'une entrevue avec CBC la semaine dernière, il a présenté un document de rapatriement fourni par un haut fonctionnaire kurde syrien. Le document explique qu'après enquêtes , il n'y avait aucune preuve suffisante pour relier la Canadienne à un crime ou à un acte terroriste dans la région.

Dans une entrevue lundi, le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau, a nié la participation d'Ottawa. Il n'y a pas de relation entre Peter Galbraith et Affaires mondiales Canada, certainement pas à ma connaissance , a-t-il déclaré à CBC.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, en février 2020 Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Il se peut qu'il nous ait fait part de ses intentions d'aider, dans ces deux cas, et de faire sortir la petite fille, puis la mère , a ajouté Garneau. Mais il s'agissait de ses initiatives, et il nous a informés qu'elles allaient être autorisées à quitter le camp et qu'elles iraient en Irak.

La pression est de plus en plus forte sur Ottawa pour qu'il rapatrie ses détenus, notamment de la part des dirigeants kurdes. Depuis des années, ils demandent aux pays de reprendre leurs ressortissants étrangers.

Sara a déclaré qu'elle n'a jamais envisagé de demander à une tierce partie ou à quelqu'un comme M. Galbraith de faire sortir sa fille et ses petites-filles du camp.

Cette responsabilité, croit-elle, incombe au gouvernement canadien. Dans mon esprit, je fais confiance à mon gouvernement, vous savez? Je fais confiance à mon gouvernement.

La politique du Canada imparfaite?

La politique d'Ottawa est imparfaite quand il s'agit de traiter les Canadiens accusés de crimes ou d'appartenance au groupe armé État islamique à l'étranger, estime une experte.

Rien de tout cela n'a de sens , souligne Leah West, ancienne avocate du ministère fédéral de la Justice, experte en sécurité nationale et professeure adjointe en affaires internationales à l'Université Carleton à Ottawa. Pourquoi est-il spécial? Pourquoi est-elle spéciale?

Elle ne comprend pas pourquoi Peter Galbraith a la capacité de faire sortir les femmes du camp sans que les autorités canadiennes soient impliquées.

Nous sommes en train de perdre le contrôle de la situation , dit-elle. Nous perdons le contrôle de la capacité de savoir où se trouvent les Canadiens, de gérer leur retour et d'engager des poursuites si nous le voulons.

Avec les informations de CBC