Le maire de Matagami René Dubé sollicitera un 5e mandat cet automne

Celui qui s'implique en politique municipale depuis 28 ans se rappelle qu'à ses débuts, on le percevait comme un novice dans le monde de la politique municipale à Matagami.

Je me souviens, quand j'ai commencé comme conseiller municipal, c'était le jeune nouveau à 35 ans. Là, ça fait déjà 28 ans que je fais de la politique municipale. J'ai eu trois mandats comme conseiller, quatre mandats comme maire , dit-il.

Il souhaite accompagner sa municipalité dans la transition qu'elle vivra prochainement avec la fermeture de la mine Glencore.

René Dubé espère aussi que des jeunes souhaiteront prendre la relève au conseil municipal dans les prochaines années.

Avec les changements qui s'en viennent et la connaissance des dossiers qu'on a, je me suis dit que j'allais demander à ma population s'ils veulent m'avoir pour un autre mandat, et essayer de travailler avec les nouvelles personnes pour les inciter à prendre le relais éventuellement, dans quatre ans , affirme le maire.

Le jour du scrutin est prévu le 7 novembre.