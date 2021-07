Le NPD et QS soutiennent un travailleur essentiel menacé d'expulsion

Le député fédéral Alexandre Boulerice, du Nouveau Parti démocratique (NPD), n'a pas caché sa colère devant l'absence de réponse des gouvernements provincial et fédéral.

Une demande a été déposée auprès du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino. M. Boulerice explique que seul un accusé de réception a été reçu. Je n'ai jamais vu un ministre aussi inutile et aussi inefficace de toute ma vie , a-t-il lancé.

Si on déporte quelqu'un comme Mamadou Konaté, on fait dur comme pays. On fait dur comme province. Ça me révolte et je suis contre ça.

Une citation de :Alexandre Boulerice, député du NPD