Une preuve vaccinale pour participer à un cours de yoga à Regina

Si on ne connaît pas le statut vaccinal des gens, on ne peut pas vraiment se détendre. On ne peut pas savoir si on est en sécurité , a déclaré le copropriétaire du studio, Colin Hall.

Cette initiative de l’entreprise réginoise a cependant suscité à la fois le soutien et la dérision sur les médias sociaux.

Parmi les commentaires sur la page Facebook de l'entreprise, on peut lire : Où faut-il tracer la ligne? Allez-vous demander la preuve d'un vaccin contre la grippe l'année prochaine? Et la rougeole, les oreillons, la rubéole?

Nombreuses consultations

Colin Hall dit avoir décidé d’imposer ce passeport vaccinal après avoir consulté des médecins pour assurer la sécurité de toute la clientèle.

Je savais que des gens allaient être contrariés par cette décision. Ce n'est pas surprenant que les gens soient en colère. Mon intuition me dit que nous ne serons pas seuls et que, dans les semaines et les mois à venir, beaucoup d'autres personnes suivront , a-t-il affirmé.

Le gouvernement de la Saskatchewan a décidé de ne pas créer un passeport vaccinal qui permettrait aux personnes entièrement vaccinées de participer sans restriction à de grands événements comme les rencontres des Roughriders de la Saskatchewan.

Des représentants de la province ont déclaré que le fait d'exiger une preuve de vaccination pourrait violer la Loi sur la protection des renseignements médicaux.

Des directives claires aux entreprises

Le gouvernement fédéral devrait mettre en place un passeport vaccinal qui prévoit des règles cohérentes dans tout le pays, a soutenu le bioéthicien à l'Université du Manitoba, Arthur Schafer.

À tout le moins, il devrait y avoir des lignes directrices. Maintenant, c'est d'un studio de yoga dont nous parlons, mais les mêmes questions seront soulevées entre autres dans les cinémas ou chez les coiffeurs , a-t-il mentionné.

Selon Arthur Schafer, les entreprises devront aussi offrir des options pour les personnes non vaccinées, sans quoi elles pourraient faire face à des poursuites judiciaires.

Je pense que nous devons promouvoir l'ouverture la plus rapide de la société qui soit compatible avec la protection de la santé publique de manière sûre. Franchement, exiger que les gens soient entièrement vaccinés est peut-être le meilleur moyen de nous ouvrir en toute sécurité et de revenir à une vie normale ou aussi proche que possible de la normale , a renchéri l’expert.

Entretemps, Colin Hall a décidé de continuer à offrir des cours à distance, entre autres pour les membres de sa clientèle qui ne sont pas vaccinés.

Avec les informations de Colleen Silverthorn