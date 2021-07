La Maison alternative de Val-d’Or sera prête pour l’automne 2022

Amorcés en avril sur la rue des Érables, derrière le centre hospitalier, les travaux de ce projet de 27,9 millions de dollars ont été inaugurés mardi à Val-d’Or.

Tout comme pour le projet à Rouyn-Noranda, la Maison alternative de Val-d’Or se composera de quatre unités de 12 chambres.

On y accueillera une clientèle adulte pour qui les ressources actuelles disponibles dans le réseau de la santé ne sont pas adaptées. Il peut s’agir de personnes vivant avec un handicap physique grave comme la tétraplégie, des maladies chroniques comme la sclérose en plaques ou encore des troubles neuro-cognitifs.

Selon Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT), une analyse réalisée il y a cinq ans avait permis d’identifier un besoin de 70 chambres pour cette clientèle dans la région. Les projets de 96 chambres en construction à Rouyn-Noranda et Val-d’Or vont permettre de combler ce vide en accueillant des gens de partout dans la région,

Avec notre réseau de ressources intermédiaires et de CHSLD, on n’était pas en mesure de fournir un environnement et une approche optimale pour répondre à leurs besoins, explique-t-elle. Ces maisons vont offrir un espace qui rappelle un milieu domiciliaire, avec des grands espaces de vie. Tout ce qui rappelle le milieu institutionnel ne sera pas apparent pour les résidents. Ils n’auront pas l’impression de vivre dans un milieu de soins.

Les plans pour les maisons des aînés et les maisons alternatives diffusées par le gouvernement du Québec. Photo : ministère de la Santé et des Services sociaux

Le CISSS AT n’a pas voulu s’avancer pour l’instant sur les besoins en main-d’oeuvre qu’entraîneront ces nouvelles installations.

On est à revoir notre planification globale en intégrant les besoins de ces maisons, précise Mme Roy. On parle d’une organisation et d’une approche très différentes. Ça va interpeller d’autres types d’emplois et du travail en collectif. On pourra présenter un portrait plus précis dans les prochains mois.

Bien heureux du dénouement rapide de ce dossier, le ministre régional Pierre Dufour estime que le coût des travaux est tout à fait justifié.