La démolition de bâtiments patrimoniaux à Québec était évitable

Le vérificateur général de la Ville de Québec estime que la démolition de bâtiments patrimoniaux aurait pu être évitée. Michel Samson pointe du doigt l’inventaire incomplet et la connaissance limitée de l’administration municipale de la valeur et de l’état des bâtiments patrimoniaux.

Ces constats font partie de son rapport déposé lundi soir au conseil municipal. Michel Samson souligne qu’il manque à la Ville des informations concernant des milliers de bâtiments patrimoniaux, afin d’être en mesure de bien les évaluer.

Sur les 13 862 bâtiments inventoriés, 8737 présentent une valeur patrimoniale présumée, puisqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une évaluation patrimoniale. Sans connaître la valeur réelle d'un bâtiment, il est difficile de savoir s'il est important de le protéger ou non , explique-t-il.

Michel Samson va jusqu’à dire que certaines démolitions auraient été évitées si l’administration municipale avait eu toutes les données en main.

Jean-François Gosselin, chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec, en mêlée de presse (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Réactions de l'opposition

Les partis d’opposition dénoncent cette situation.

Malheureusement, il y a eu un manque de leadership, un laxisme assez incroyable. C'est dommage parce que des bâtiments patrimoniaux ont été démolis et ils n'auraient pas dû l'être , affirme le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin.

Le maire a dit que ceux qui aiment les vieilles pierres paient pour ça. Mais ce n'est pas vrai. Le patrimoine nous appartient à tous. On a une responsabilité collective. Le patrimoine est au cœur de l'identité de la ville. Il va falloir que le vérificateur et les citoyens qui aiment leur ville poussent davantage pour que des gestes concrets soient posés , ajoute le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau.

L'inventaire se poursuit

L'administration Labeaume dit prendre acte des constats et assure qu'elle souscrit aux recommandations du vérificateur général.

Des actions sont déjà en cours, notamment via la vision du patrimoine 2017-2027.

Nous avons réalisé 73 % des actions prévues pour les quatre premières années, soit 32 actions sur 44. Nous aurons aussi un portrait complet des bâtiments patrimoniaux sur l'ensemble du territoire d'ici quatre ans, mais déjà d'ici la fin 2021, 2500 inspections auront été réalisées , explique la conseillère municipale responsable du patrimoine, Marie-Josée Savard.

Propriétaires privés

Le vérificateur général estime également que la Ville de Québec doit faire un meilleur suivi auprès des propriétaires privés d’immeubles patrimoniaux, afin d’éviter leur dégradation et ultimement, leur démolition.

La division du contrôle du milieu de l'arrondissement de La Cité Limoilou devrait effectuer un meilleur suivi auprès des propriétaires qui négligent l'entretien de leur immeuble patrimonial, et ce, tôt dans le processus de dégradation , précise Michel Samson.

Le site d'ExpoCité (archives). Photo : Radio-Canada / ICI Radio-Canada

Gestion d’ExpoCité

Le vérificateur souligne également que le modèle de gestion d’ExpoCité devrait être revu afin de le rendre plus efficace.

On a la Commission d'ExpoCité qui est composée d'élus. On a aussi un comité exécutif à ExpoCité qui regroupe des élus. On a des décisions qui passent au comité exécutif, à la commission d'ExpoCité, qui vont au comité exécutif de la Ville, au conseil de Ville et qui aboutissent au conseil d'agglomération. On pense qu'il y a moyen de moderniser cette gouvernance-là pour la rendre plus efficace , illustre-t-il.

On semble être dans la microgestion. Quand il y a trop de chefs, la bouffe s'en ressent. On gère à la petite semaine, mais le plan d'ensemble n'est pas clair. C'est une boîte noire, très opaque , soutient Jean Rousseau.

Réclamé depuis longtemps

Jean-François Gosselin affirme répéter cette demande depuis 2017.

Je trouve ça assez stupéfiant de voir qu'une administration municipale qui est en poste depuis 14 ans n'a pas encore réglé la gouvernance à ExpoCité. Ça prend le vérificateur général pour venir lui dire d'agir , lance-t-il.

Le vérificateur mentionne aussi que le mandat d’ExpoCité n’a pas été revu depuis 2001, alors que le site a beaucoup changé depuis, notamment avec l’arrivée du Grand Marché et l’aménagement des places Jean-Béliveau et de la Famille.

Selon Michel Samson, le mandat devrait être modifié afin, entre autres, de définir si le rôle social d’ExpoCité peut justifier que l’organisme puisse enregistrer, comme c’est le cas depuis quelques années, des déficits.

L’administration Labeaume rappelle qu'une révision du mandat d'ExpoCité a débuté il y a deux ans et que ses conclusions devraient répondre au moins en partie aux recommandations du vérificateur.