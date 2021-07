L'arriéré d’opérations chirurgicales dépasse 11 000 à Hamilton

Les hôpitaux de Hamilton affirment que la pandémie a mis en attente environ 11 300 interventions chirurgicales et qu'il faudra peut-être des années pour rattraper ce retard.

Sharon Pierson, cheffe de l'exploitation et vice-présidente exécutive des opérations cliniques à Hamilton Health Sciences (HHS), a déclaré lors d'une assemblée publique le 24 juin que l'arriéré provincial est d'environ 500 000 cas chirurgicaux.

Pour le HHS, notre retard en matière d’opérations chirurgicales est de 5600 cas, donc beaucoup de planification autour de la façon dont nous allons essayer de traiter ces soins différés au cours des mois et de l'année à venir, et probablement dans les années à venir , a-t-elle déclaré.

Le Dr Anthony Adili, chef du service de chirurgie de l'hôpital St. Joseph's Healthcare Hamilton, a déclaré que son arriéré de procédures qui ne sont pas considérées comme urgentes est d'environ 5700 cas.

C'est bien plus que l'arriéré que nous avions au début de la pandémie , a déclaré le Dr Adili lors d'une entrevue avec CBC News. C'est un défi important que nous devons relever.

Il s'agit notamment des chirurgies de la colonne vertébrale, des remplacements d'articulations et d'épaules, des cataractes et des chirurgies plastiques.

Ces opérations ont un impact considérable sur la qualité de vie des patients , a-t-il déclaré.

Selon le Dr Adili, les patients dont le délai d'intervention est critique ou dont les problèmes sont particulièrement graves, comme ceux atteints d'un cancer de la tête, du cou ou de l'intestin, n'ont pas vu leurs interventions retardées pendant la pandémie.

Il a ajouté que les hôpitaux de la région de l'Ouest de l'Ontario collaborent pour éliminer les retards.

Selon Mme Pierson, le nombre d’opérations chirurgicales et d'interventions pratiquées au HHS est en hausse, mais l'hôpital affronte toujours des problèmes de dotation en personnel.

D'autres pressions s'exercent sur l'hôpital, notamment la réservation d'un espace de pointe pour les soins intensifs et la capacité d'accueil des patients traités par une machine d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), qui est la forme la plus énergique de maintien en vie auprès des patients atteints de la COVID-19.

L'arriéré pourrait augmenter

Une baisse récente des tests de dépistage du cancer est un problème qui pourrait accroître l'arriéré. Fin mars, le HHS a déclaré qu'il y avait eu 32 000 mammographies, 38 000 tests PAP et 29 000 analyses de selles pour le cancer colorectal de moins en 2020 par rapport à l'année précédente.

Cela équivaut peut-être à des centaines de cancers non détectés. Pour la province, ce nombre se compte en milliers , pouvait-on lire à l'époque dans un communiqué de presse du HHS.

La direction du réseau hospitalier a déclaré que les gens évitaient les hôpitaux de peur de contracter la COVID-19.

Le Dr Adili a également déclaré que les tomodensitogrammes, les biopsies, les coloscopies et autres procédures similaires ont également été réduits et que lorsqu'ils recommenceront à augmenter, l'arriéré pourrait s'accroître.

Nous serons sensibles à ces populations de patients et nous les prendrons en compte [...] mais les cas non urgents pourraient souffrir un peu plus , a-t-il expliqué.

Toutefois, le Dr Adili a indiqué que la province a ouvert davantage de lits de soins de remplacement dans les hôpitaux, ce qui a contribué à réduire l'arriéré.

Il ajoute que le grand public peut contribuer à réduire l'arriéré en suivant les conseils de santé publique pendant la pandémie.

Avec les informations de CBC News