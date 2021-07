Une tournée du Bloc québécois à saveur préélectorale sur la Côte-Nord

Le politicien dit s'attendre au déclenchement d'élections fédérales dans la deuxième moitié du mois d'août.

Après s'être rendu à Pessamit et Baie-Comeau lundi, Yves-François Blanchet a rencontré mardi, le chef de Uashat mak Mani-Utenam et les maires de Sept-Îles et Port-Cartier.

Le chef du Bloc québécois ( BQBloc québécois ) poursuivra sa tournée en rencontrant plusieurs élus en Minganie, puis en Basse-Côte-Nord.

Il espère que les électeurs s'attarderont aux propositions des différents partis pour la relance post-pandémie.

Il y aura un jugement des gens sur la gestion de la pandémie, mais j’espère qu’il y aura aussi une écoute de la population pour les plans de reconstruction après la pandémie. Bien sûr, l'économie ne va pas si mal, mais on voit la vulnérabilité, on voit la dépendance au pétrole, on voit la fragilité de l’économie des régions, on voit l’exportation des ressources et la vulnérabilité face aux ententes commerciales , soutient le chef bloquiste.

Le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet à la Chambre des communes (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Marilène Gill réagit à la nomination de Mary Simon

Au côté de son chef, la députée bloquiste Marilène Gill a fait part de ses réactions devant la nomination d'une nouvelle gouverneure générale au Canada.

Mary Simon, Inuk originaire du Nunavik, une défenseuse des droits et de la culture de son peuple, sera la 30e gouverneure générale du Canada, a annoncé Justin Trudeau mardi matin.

Tout en réitérant son opposition au symbole monarchique et colonial que représente le poste de gouverneur général, Marilène Gill espère que Mme Simon saura l'utiliser pour faire avancer les droits des Autochtones.

C'est un poste qui est très symbolique. C'est très connoté du point de vue colonial. C'est un représentant de Sa Majesté. Pour moi toute la question monarchique évidemment, ce n'est pas la tasse de thé du bloc québécois. Mais bien entendu, dans le symbole, je suis heureuse de voir une femme, je suis heureuse de voir une femme issue des communautés autochtones et j'espère qu'elle puisse prendre tout ce qui est possible dans cette fonction-là , affirme la députée.

Marilène Gill est députée fédérale de Manicouagan (archives). Photo : Radio-Canada

Marilène Gill a récemment proposé en chambre que le salaire du gouverneur général soit réduit au montant symbolique de 1 dollar.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton