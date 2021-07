Des Franco-Ontariens déplorent le manque d'accès à la santé en français dans leur région

M. Lachaine est parfaitement bilingue, mais c'est loin d'être le cas de sa femme qui éprouve des difficultés pour comprendre et parler l'anglais.

Une situation qui a un impact sur la vie du couple, notamment lorsque Diane Martin doit solliciter les services d’un professionnel de la santé, puisque son mari doit habituellement prendre un congé de son travail pour l'accompagner chez le dentiste ou le médecin.

Ce que je trouve de désolant, surtout pour mon épouse, c’est qu’on remarque que les gens font très peu d’efforts dans les services [...] Il y a très peu de services en français en ce qui nous concerne, nous. Donc je présume que si la même chose nous arrive à nous, ça doit affecter la population francophone de la région , explique-t-il.

Personne ne souligne ce point-là et on vit dans l'acceptation de dire que c’est la région de Windsor-Essex, tout le monde parle anglais ici. Ça dit quoi pour la culture, ça dit quoi pour la langue française ? Une citation de :Denis Lachaine, résident de Belle Rivière

Windsor-Essex est une région désignée en vertu de la Loi sur services en français de l'Ontario, les francophones sont en droit de demander de se faire servir en français. Les municipalités et autres institutions ne sont toutefois pas légalement tenues d'en offrir un.

Dépendance forcée

En temps de pandémie, ce manque de services en français a même forcé Denis Lachaine à prendre une journée de congé pour accompagner sa femme se faire vacciner.

Il arrive cependant que M. Lachaine ne soit pas disponible pour assister son épouse. Dans ces cas-là, elle se débrouille comme elle peut.

J’utilise mon téléphone pour faire de la traduction. [...] Moi, ce que je déplore en fin de compte c’est de ne pas avoir de services, surtout ce qui est gouvernement. Je trouve que ce qui fait partie du gouvernement fédéral, de la province, ça devrait être bilingue partout , explique-t-elle.

Normalement, si j’avais eu toutes les choses en français, je me serais débrouillée du mieux que j’aurais pu. J’aime pas être obligé de toujours attendre après mon conjoint pour ci ou pour ça. Une citation de :Diane Martin, résidente de Belle Rivière.

Mme Martin souhaiterait avoir accès à un médecin francophone. Autrement, pense-t-elle, son mari pourrait devoir continuer longtemps à l’accompagner pour ses consultations.

Les aînés plus vulnérables

Ce besoin d’autonomie, Anna Larocque-Bulcke le comprend parfaitement. Elle est la gérante de la résidence Richelieu de Windsor, un établissement qui héberge des personnes âgées.

Elle pense que celles-ci ont besoin plus encore que d’autres couches de la population de services de santé en français.

Quand les personnes vieillissent, elles retournent souvent à leur langue maternelle. Elles ont de plus en plus besoin quand elles vieillissent d'avoir des soins ou des réponses, des services dans leur langue maternelle , explique-t-elle.

C’est pour ça que je dis toujours qu’il faudrait que nous ayons une maison [de retraite] pour personnes âgées francophones, comme nous avons la résidence Richelieu francophone. Une citation de :Anna Larocque-Bulcke, directrice de la résidence Richelieu de Windsor.

Mme Larocque-Bulcke souhaite également plus de services en français dans les hôpitaux et pense que cela ne se fera pas sans la mobilisation des francophones.

Il faut faire pression auprès des gouvernements. Il faut continuer à téléphoner, il faut continuer à écrire, il faut continuer à en parler à nos représentants gouvernementaux. Je crois que c’est là qu’il faut commencer. Si on ne demande rien, si on ne dit rien, rien ne changera. Nous avons des droits, nous avons droit à ces choses-là , indique-t-elle.

Un avis que partage Gilles LeVasseur, professeur de droit et de gestion à l’Université d’Ottawa.

Il estime que certaines personnes sont fatiguées par le combat parce qu’elles vivent dans des régions où il faut sans cesse se plaindre.

Pour l'expert et activiste, il faudrait qu'une nouvelle vague de personnes reprenne le flambeau et que la politique d’immigration du Canada tienne compte des besoins spécifiques afin d'attirer des francophones dans les plus petites communautés.

Ce qu’il faut c’est d’avoir un système où on a de nouveaux arrivants qui sont prêts à s’installer dans ces régions-là [les régions moins bien desservies en français] et à travailler pour les instances qui vont offrir les services, justement pour combler cette pénurie de personnel , explique-t-il.

M. LeVasseur pense que les résidents ne doivent pas hésiter à porter plainte pour revendiquer leurs droits. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Qu’est-ce qui est fait ?

Malgré les nombreuses difficultés, des évolutions sont en cours, selon Paul Levac, le directeur général par intérim de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St-Clair/Sud-Ouest.

Son organisme travaille à une meilleure manière d’identifier et de rendre disponibles les services de santé en français pour les communautés du Sud-Ouest de l’Ontario.

Il se dit tout à fait conscient de l’ampleur du défi, notamment depuis le début de la pandémie.

On avait constaté au début de la première vague de la pandémie que beaucoup d’informations qui étaient communiquées et partagées étaient rarement partagées en français. Ça a pris une période d'ajustement. [...] Les bureaux de santé n’ont pas nécessairement les outils, les capacités, même dans les régions désignées, de toujours offrir des services en français ou de communiquer leurs informations en français , indique-t-il.

Il y a eu une amélioration assez importante si on parle du bureau de santé de Windsor-Essex qui est dans une région désignée, également au niveau du bureau de santé de Middlesex-London qui ont au moins des mécanismes en place pour pouvoir assurer une traduction de leur site web pour pouvoir bien informer. Une citation de :Paul Levac, directeur général par intérim de l’Entité 1.

M. Levac remarque de plus en plus de choses sont faites pour un meilleur accès aux services de santé en français dans le Sud-Ouest. Photo : Gracieuseté de Paul Levac

Autre signe positif, selon M. Levac, le fait que le Bureau de santé de Middlesex-London ait contacté l’organisme Franco-Santé London pour l’organisation d’une clinique de vaccination en français au courant du mois de juillet.

Il affirme par ailleurs que son organisme mène actuellement des initiatives pour mieux identifier les besoins des francophones de Sud-Ouest, notamment une consultation communautaire.

Nous sommes en train de compiler, faire l’analyse des résultats, des réponses des différents participants. Nous avons eu au-delà de 830 francophones dans toute la région Santé Ontario Ouest , explique-t-il.

L’Entité envisage par ailleurs de tenir des groupes de discussion dans les régions désignées de London et de Windsor pour savoir si les services sont disponibles en français, connaître les enjeux et envisager des pistes de solutions à transmettre aux différents fournisseurs de service.