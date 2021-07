La série Faits divers domine les nominations aux Gémeaux

La série Faits divers est la production qui récolte cette année le plus de nominations aux Gémeaux, suivie de Bête noire. Les finalistes ont été dévoilés mardi par Véronique Cloutier et Chantal Lamarre, qui animeront respectivement le 36e Gala des prix Gémeaux et le Gala d’ouverture des prix Gémeaux en septembre prochain.