Les systèmes de communication d'urgence de Québec sont « sécuritaires », dit le VG

Les systèmes de communication d’urgence ont notamment connu des ratés lors de la tuerie du 31 octobre dernier dans le Vieux-Québec.

Le vérificateur général s’est penché sur le fonctionnement de la répartition assistée par ordinateur (RAO) et du système de radiocommunication (SERAQ) utilisés par la police et les pompiers de Québec.

Ces deux systèmes ont coûté plus de 37 millions de dollars à la Ville de Québec, mais ils connaissent des problèmes récurrents.

Un terminal radio portatif du Service de police de la Ville de Québec (archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Les systèmes

La RAOrépartition assistée par ordinateur permet aux policiers de recevoir des informations en temps réel sur l’écran de leur autopatrouille, mais il a flanché lors de grands déploiements policiers.

Quant au SERAQsystème de radiocommunication , il permet aux policiers de communiquer entre eux ainsi qu’avec la centrale à l’aide des ondes radio. Or, des usagers ont constaté que le système peine à pénétrer certains bâtiments, tels que les hôpitaux et que la qualité du son n’est pas optimale.

Citoyens en sécurité

Le vérificateur général estime que la majorité de ces problèmes font maintenant partie du passé.

En février 2021, on a fait deux simulations importantes qui regroupaient une trentaine de voitures de police. Ça a bien fonctionné et permis de voir certaines pistes d'amélioration. Une vingtaine avaient été identifiées et priorisées. Le système a bien fonctionné , explique Michel Samson.

Il assure que les citoyens n’ont pas à craindre pour leur sécurité.

Je peux vous dire que oui, la population est en sécurité. Il reste encore certains éléments à améliorer, comme les haut-parleurs dans les voitures de police, les micros. Le service des technologies de l'information travaille là-dessus présentement avec les policiers pour trouver une solution , souligne Michel Samson.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Implantés trop tôt

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, croit que les systèmes ont été implantés trop tôt.

Le problème, c'est que ça n'aurait jamais dû être déployé à la grandeur de la ville tant que ce n'était pas 100 % fonctionnel. Le 15 octobre dernier, l'administration Labeaume est venue nous dire que tout fonctionnait, que c'était une technologie du futur, qu'on était les meilleurs dans le monde. Malheureusement, il y a eu des défaillances le 31 octobre. On ne peut pas jouer avec la sécurité des citoyens et des forces de l'ordre , affirme-t-il.

Le vérificateur général affirme ne pas avoir les compétences pour juger de l’impact des défaillances des systèmes de communication sur l’intervention policière du 31 octobre.

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec (archives) Photo : Radio-Canada

Un autre 31 octobre possible

Le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, admet que des situations similaires pourraient à nouveau se produire. Toutefois, il souligne que le risque est de moins en moins grand.

Pour l'instant, c'est encore susceptible de se produire, mais il faut comprendre qu'avec l'ancien système, la probabilité que ça se produise était plus grande parce que notre couverture était moindre. On va ajouter des équipements et améliorer encore notre couverture , explique-t-il.

Pour ce qui est du RAOrépartition assistée par ordinateur , il reste un seul problème et il est en cours de résolution. Il s’agit de trouver une solution à la défaillance des systèmes lors d’une panne informatique généralisée à la Ville de Québec.

Les autres problèmes ont été réglés, selon le vérificateur général, par l’installation de nouvelles versions du logiciel de gestion des systèmes de communication.

Le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Efficacité douteuse

Le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, n’est pas d’accord.

L'efficacité du système à mon avis est encore discutable. Quand je vois des policiers en fonction utiliser leur téléphone personnel, c'est le signe que le système est encore problématique , soutient-il.

Il s’agit d’un premier volet de l’enquête du vérificateur général concernant les systèmes de communication d’urgence. Une deuxième phase aura lieu dans les prochains mois.