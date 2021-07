Bélarus : l'opposant Babaryko condamné à 14 ans de prison

Cet ancien banquier, âgé de 57 ans, était considéré au moment de son arrestation en juin 2020 comme l'adversaire le plus sérieux à la présidentielle d'août face à M. Loukachenko, dont la réélection a déclenché un mouvement de protestation historique violemment réprimé.

Sur Twitter, les soutiens de M. Babaryko ont précisé qu'il devrait purger sa peine dans une colonie pénitentiaire de sécurité renforcée .

C'est une peine insensée visant un individu qui avait décidé de se lancer en politique et était devenu l'un des leaders qui avaient réveillé le pays d'un long sommeil , a réagi l'opposante en exil Svetlana Tikhanovskaïa sur Telegram.

Le porte-parole de la diplomatie européenne, Peter Stano, a appelé à la libération de M. Babaryko et des plus de 530 prisonniers politiques au Bélarus.

L'ambassade américaine à Minsk a quant à elle dénoncé une imposture cruelle de la justice bélarusse, tandis qu'une responsable de la diplomatie allemande, Bärbel Kofler, a souligné que M. Babaryko avait tenu bon et plaidé non coupable malgré les intimidations massives .

Une décision sans appel

L'opposant a été condamné pour avoir reçu des pots-de-vin en quantité importante et pour blanchiment d'argent, selon l'ONG bélarusse Viasna. La décision a été rendue par un juge de la Cour suprême, ce qui empêche M. Babaryko de faire appel.

Il a également été condamné à rembourser 46 millions de roubles bélarusses (22,6 millions de dollars canadiens), à verser une amende de plus de 66 000 $ et à l'interdiction d'exercer des fonctions de direction, selon l'ONG Viasna.

Viktor Babaryko était présent à l'audience dans la cage en fer réservée aux prévenus. Des diplomates étrangers, dont l'ambassadeur de France, avaient fait le déplacement, ainsi que des dizaines de soutiens.

Au moins deux personnes ont été interpellées par des policiers à l'entrée du tribunal, selon Viasna. L'accusation assure que M. Babaryko a commis ces forfaits quand il était à la tête de Belgazprombank, la filiale bélarusse d'une banque appartenant au géant russe Gazprom.

Sept autres ex-employés de cette banque, qui ont chacun plaidé coupable et témoigné contre M. Babaryko, ont été condamnés à des peines allant de trois à six ans et demi de prison, d'après Viasna.

Une avocate de la défense, Natalia Matskevia, a affirmé que les droits des suspects avaient été violés pendant l'enquête. Nous avons eu connaissance de tragédies humaines et d'humiliations au cours de la collecte des témoignages , a-t-elle dit.

Un contexte de répression

La réélection de M. Loukachenko a déclenché l'été dernier un mouvement de protestation qui a rassemblé des mois durant des dizaines de milliers de manifestants, parfois des centaines de milliers, mais a été réprimé par des arrestations massives et des violences ayant fait au moins quatre morts.

La plus proche conseillère de M. Babaryko, Maria Kolesnikova, a été l'une des trois figures féminines ayant mené la contestation après les arrestations de plusieurs candidats déclarés. Elle a été incarcérée et inculpée de complot contre le pouvoir après avoir refusé de s'exiler.

La condamnation de M. Babaryko intervient dans un climat de poursuites tous azimuts contre opposants, ONG et journalistes. Selon l'organisation Amnistie internationale, elle assombrit encore le tableau peu reluisant d'un Bélarus entre peur et désespoir .

Les autorités ont notamment arrêté fin mai un journaliste d'opposition en exil, Roman Protassevitch, en détournant un avion de ligne à bord duquel il se trouvait.

Pour dénoncer la répression, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont pris des sanctions contre des responsables bélarusses et des secteurs économiques clés.

À son procès, M. Babaryko avait dit toujours croire à l'émergence d'un Bélarus heureux, honnête et ouvert .

Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a été réélu en août pour un cinquième mandat avec officiellement 80 % des voix. Aucun des scrutins organisés depuis son arrivée à la tête de l'État n'a été reconnu comme ayant été équitable par les observateurs indépendants.