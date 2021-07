Une suspension de 120 jours réclamée pour Sue Montgomery

Les avocats de la Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) de la Commission municipale du Québec demandent une suspension de 120 jours pour la mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, qui a été reconnue coupable de 11 manquements déontologiques.

Les avocats des deux parties ont fait leurs recommandations sur la sanction mardi avant-midi devant le juge administratif de la Commission municipale du Québec (CMQ), Alain R. Roy. Celui-ci avait statué en juin que la mairesse Montgomery n'avait pas agi pour maintenir un climat de travail exempt de harcèlement dans son arrondissement, et qu'elle avait manqué de respect envers des employés.

Mme Montgomery doit être sanctionnée sévèrement, pour qu'il y ait un réel effet dissuasif. Une citation de :Me Pierre Robitaille, avocat du DCE

Selon l'avocat du DCE, la gravité des manquements ne justifie pas une simple réprimande et il estime qu'il y a un risque de récidive très important . Il est clair que Mme Montgomery ne reconnaît pas les faits ni le rôle de la Commission municipale pour faire respecter l'éthique et la déontologie , estime Me Robitaille.

Exagéré, dit la partie adverse

L'avocat de Sue Montgomery, Me Eric Oliver, a été coloré dans sa réplique.

Il a accusé le DCE de vouloir se venger et d'exagérer la gravité des gestes, pour assassiner la personnalité politique de sa cliente et l' empêcher d'être réélue .

C'est la première fois que ma cliente passe devant la Commission , a soutenu Me Oliver.

Manifestement, ce n'est pas d'actualité d'aller dans les nuances et vous voulez punir ma cliente de la façon la plus sévère possible. Une citation de :Me Eric Oliver, avocat de Sue Montgomery

Il a comparé la partie adverse à un vendeur de tapis au souk , qui demande dix fois le prix à un touriste dans l'espoir que la négociation lui rapporte plus.

Le juge Alain R. Roy se penchera rapidement sur le dossier et évaluera la position des deux parties dans les prochains jours, pour ensuite rendre par écrit une décision.