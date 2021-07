8 cas de COVID-19 en Atlantique, dont 7 en Nouvelle-Écosse

Alors que le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ne rapportent aucun nouveau cas de COVID-19 pour une troisième fois ce mois-ci, la Nouvelle-Écosse en rapporte sept, alors que l'Île-du-Prince-Édouard rapporte un cas.

La Nouvelle-Écosse rapporte du même coup huit guérisons. Le nombre de cas actifs baisse donc de un en comparaison avec lundi pour atteindre 44.

Six des sept nouveaux cas sont répertoriés dans le secteur du centre, tandis que l’autre implique une personne habitant dans le secteur de l’est. Aucune des nouvelles infections ne fait l’objet d’une enquête.

Alors que la province a franchi dimanche le jalon d’un million de doses de vaccin administrées, les taux de vaccination augmentent. Chez les 12 ans et plus, 73,2 % ont reçu au moins une dose, tandis que 30,8 % ont reçu les deux.

Aucun nouveau cas au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick compte toujours 15 cas actifs. C'est le plus faible nombre de cas actifs depuis le 13 novembre. Ce jour-là, les autorités faisaient état de 14 cas actifs.

La province a aussi retiré deux cas rapportés précédemment, parce que les personnes concernées n’habitent pas au Nouveau-Brunswick.

Pour ce qui est de la vaccination, la campagne continue de progresser. Chez les 12 ans et plus, 41,6 % ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 et 78,5 % en ont reçu au moins une.

La province organise cette semaine des centres de vaccination temporaires dans plusieurs municipalités. Il y est possible d'obtenir sa première ou sa deuxième dose.

Centres de vaccination temporaires Club d’âge d’or de Grande-Anse, mardi 6 juillet de 10 h à 16 h;

Centre des loisirs de Paquetville, mercredi 7 juillet de 10 h à 16 h;

Stationnement de l’hôtel de ville de Saint Andrews, jeudi 8 juillet de 8 h 30 à 13 h;

Bowlarama de Bathurst, jeudi 8 juillet de 10 h à 16 h;

Fundy Arena de Blacks Harbour, vendredi 9 juillet de 9 h 30 à 16 h et;

Bowlarama de Dieppe, samedi 10 juillet de 11 h à 18 h.

Un nouveau cas à l'Île-du-Prince-Édouard

La province insulaire a indiqué mardi en fin d'après-midi qu'un nouveau cas a été détecté.

Il s'agit d'une personne âgée dans la soixantaine qui a récemment voyagé à l'extérieur de la province.

L'île compte deux cas actifs. Mardi, 83,2 % des insulaires de 12 ans et plus avaient reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 et 26,3 % sont complètement immunisées.

Pas de nouveau cas à Terre-Neuve-et-Labrador

C’est la quatrième fois en juillet que Terre-Neuve-et-Labrador ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19.

La province signale une nouvelle guérison et il y a toujours 16 cas actifs.

Les 12 marins infectés à bord d'un navire au large de Conception Bay se remettent selon un porte-parole de la compagnie Vroon, l'entreprise propriétaire du bateau. Ils ont des symptômes mineurs et les 15 membres de l'équipage s'isolent.