COVID-19 : 2 nouveaux cas seulement à Ottawa, un dans l'est ontarien et 6 à Gatineau

Le nombre de cas actifs diminue lui aussi à Ottawa, passant de 49 à 42, en 24 heures, un niveau inégalé depuis le début de la pandémie.

Deux personnes atteintes de la COVID-19 demeurent hospitalisées, mais aucune ne se trouve aux soins intensifs.

Le bilan des décès reste stable avec 591 victimes de la COVID-19 recensées depuis le 26 juin.

Une situation encourageante , selon la médecin-chef d’Ottawa

Depuis le 26 juin, SPOSanté publique Ottawa recense moins de 15 cas de COVID-19 par jour.

La médecin chef en santé publique de SPOSanté publique Ottawa se dit encouragée par ces récentes données, alors qu'elle anticipait une augmentation de la transmission du coronavirus en raison du long congé lié au 1er juillet.

Ce que nous allons regarder, ce sont les effets des rassemblements pour la fête du Canada, et nous ne connaîtrons ces chiffres que dans deux semaines. Mais la situation est encourageante , soutient la Dre Vera Etches. De toute évidence, les niveaux sont bas et nous nous attendons à ce qu'ils restent gérables.

La Dre Etches ajoute qu'elle escompte une progression sans trop de difficulté vers la troisième étape de déconfinement, une décision qui revient toutefois à la province.

Un cas de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, un cas de plus s'ajoute au bilan de la pandémie, qui s'établit à 4727 personnes testées positives depuis février 2020.

Actuellement, trois cas sont toujours actifs dans la région, mais aucune personne n'est hospitalisée et le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) ne rapporte pas non plus d'éclosion.

Le total des décès reste stable avec 111 victimes du coronavirus sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Six cas de plus en Outaouais

En Outaouais, les autorités sanitaires enregistrent six nouveaux cas, mardi, ce qui porte à 12 541, le nombre total de personnes infectées par la COVID-19 depuis plus d’un an.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais indique que 48 cas sont toujours actifs sur son territoire et que quatre personnes se trouvent actuellement à l'hôpital en raison de la COVID-19. Aucune d'entre elles n'est toutefois aux soins intensifs.

Mise à jour : Une erreur s'est glissée dans la présentation des données de la COVID-19 sur le site du gouvernement du Québec. Il y a bien six nouveaux cas signalés mardi. La correction sera apportée au bilan des données de mercredi, précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Le bilan des décès reste le même, avec 215 morts depuis le début de la pandémie. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais ne rapporte aucune victime supplémentaire depuis le 2 juillet.

Avec les informations de CBC