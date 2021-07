5000 personnes dans les festivals : une bonne nouvelle, mais aussi un défi

Depuis vendredi, les événements en plein air – par exemple les festivals – peuvent accueillir 5000 ou 6000 personnes, assises ou debout, regroupées en sections de 500 personnes au maximum, et non plus de 250 personnes comme jusqu’à présent.

Manque de place

Nous ne pouvons pas recevoir 5000 personnes en même temps; ça prend un espace beaucoup plus grand, car on doit respecter la distanciation physique , a expliqué à CBC News Suzanne Rousseau, directrice générale du Festival international Nuits d’Afrique, qui commence jeudi et se poursuit jusqu’au 18 juillet.

Les spectacles en extérieur se dérouleront au Parterre du Quartier des spectacles, dont la capacité d’accueil est limitée.

Nous allons laisser les choses telles qu’elles sont pour le premier jour et nous adapter au fur et à mesure , a-t-elle ajouté.

S’ajuster

Nicolas Cournoyer, coorganisateur de Piknic Électronik (qui se tient toutes les fins de semaine de l’été au parc Jean-Drapeau), a accueilli positivement la nouvelle, même si cela l’oblige à changer ses plans.

Nous avons appris [vendredi] que les mesures avaient été assouplies et que nous allions pouvoir accepter deux fois plus de personnes que prévu. On va donc adapter l’organisation.

La situation actuelle est vraiment meilleure que celle à laquelle on s’attendait , a-t-il fait valoir. Toutefois, il sait que la situation sanitaire peut se détériorer au cours de l’été.

Si c’est le cas, il procédera à des changements pour maintenir les concerts qu’il organise les samedis et les vendredis : On s’adapte; c’est comme ça qu’on travaille.

Garder le sourire

Zoofest fera rire le public du 15 au 24 juillet. Aux yeux d'Isabelle Desmarais, directrice générale adjointe et directrice des opérations de ce festival d'humour, planifier ce douzième événement a été à la fois gratifiant et un mal de tête constant .

Cela a été difficile de programmer les spectacles, d'évaluer les coûts et de lancer la production, alors que les règles changeaient constamment au gré de la situation sanitaire.

Le vrai défi a été de voir les restrictions évoluer tous les 10 jours , a souligné Isabelle Desmarais.

Toutefois, pouvoir tenir des spectacles devant public cet été, après plus d’un an de pandémie, valait bien ce casse-tête.

On prend [les changements] avec le sourire, car au moins, ça nous laisse croire que nous sommes en train de revenir vers quelque chose de mieux , a-t-elle dit.