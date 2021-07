Les jeunes qui ont battu un garçon noir ne feront pas l'objet d'accusations criminelles

Ce qui s'est passé est inacceptable et n'a pas sa place dans nos communautés. Cependant, dans certains cas, une approche de justice pénale peut ne pas être la meilleure solution , a déclaré le sergent André François, de l'équipe d'intervention de la division ouest de la police d'Edmonton.

La décision de faire participer les quatre garçons au programme de justice réparatrice a été prise en consultation avec ces derniers et leurs familles, tient à préciser le sergent.

Au-delà des détails de l'agression, notre enquête a révélé qu'un groupe de jeunes, dont le plaignant, n'avait jamais eu affaire à la police auparavant, dit le sergent François. La criminalisation de ces jeunes serait incompatible avec une approche axée sur les traumatismes et n'aboutirait probablement pas au sentiment de guérison et de compréhension que la communauté et toutes les personnes concernées méritent.

Une agression violente diffusée en ligne

Le 16 avril, Pazo, dont Radio-Canada/CBC ne donne que le prénom, quittait l'École Rosslyn pour prendre l'autobus lorsqu'il a été poursuivi, plaqué au sol et frappé à plusieurs reprises par un groupe de sept personnes.

Après l'agression, la police avait identifié quatre garçons âgés de 12 à 15 ans qui ont été directement impliqués dans l'agression. La police affirme que le jeune élève de 8e année a subi des blessures « qui ne mettent pas sa vie en danger ».

Dans une vidéo de l'attaque, le mot en n est utilisé par un des jeunes à l'encontre de la victime.

Dans une lettre datée du 24 mai, un groupe de huit dirigeants communautaires a qualifié d'inacceptables et de méprisant les commentaires du chef de la police d'Edmonton, Dale McFee, qui avait qualifié l'incident d' attaque onsensuelle et non de crime haineux.

Lors d'un récent rassemblement, une pancarte demande que justice soit rendue à Pazo, après que sa famille a déclaré que la police avait mal géré les suites de l'agression. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

La police affirme que l'agression n'atteignait pas le seuil du Code criminel pour un crime haineux et que l'utilisation d'une insulte raciale très inappropriée et blessante sera abordée au cours du programme auquel participeront les jeunes.

Travailler auprès des organisations communautaires

Au cours des prochains mois, le programme de justice réparatrice offrira aux adolescents la possibilité de faire amende honorable et de corriger leurs actes, a indiqué la police.