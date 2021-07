Le prix de l’essence atteint un nouveau sommet à T.-N.-L.

L’augmentation s’explique d’une part par la hausse de la demande pour le pétrole, alors que l'économie mondiale se relève peu à peu de la pandémie.

Elle s’explique d’autre part par la hausse de la taxe carbone de 2 ¢ le litre la semaine dernière et par la hausse de 5 ¢ le litre qu'occasionne une autre taxe créée après la mise en veilleuse de la raffinerie de Come By Chance.

La province doit importer plus d’essence, ce qui fait augmenter le prix.

Le record précédent pour la région de Saint-Jean, établi en 2008, était de 1,48 $ le litre.

La hausse des prix inquiète plusieurs qui dépendent de l’essence pour gagner leur vie, dont Derek Hayter, directeur de l’entreprise de taxi Newfound Cabs, à Saint-Jean.

Selon M. Hayter, ce sont les chauffeurs et les propriétaires qui absorbent ces coûts. Augmenter leurs tarifs risquerait de leur faire perde des clients et il en va de même pour les entreprises d’autobus, ajoute-t-il. Son entreprise compte d’ailleurs aussi une flotte d’autobus.

Le prix de l’essence varie au Canada

Le prix de l’essence à Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas le plus élevé au pays. En Colombie-Britannique, le prix du litre est plus élevé en moyenne de 8 ¢.

Mais dans la majorité des autres provinces, le litre coûte en moyenne de 15 ¢ à 20 ¢ de moins qu’à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’opposition presse le gouvernement d’intervenir

Le chef du Parti progressiste-conservateur, David Brazil, réclame des mesures concrètes du gouvernement libéral pour réduire le prix de l’essence ou pour créer un système de remboursement pour les contribuables.

Denis O’Keefe, fondateur d’un groupe de consommateurs, le Consumer Group for Fair Gas Prices, dit craindre que les prix continuent d’augmenter au cours des prochains mois.

Denis O’Keefe, fondateur d’un groupe de consommateurs, parle d’un cercle vicieux. Il dit que Terre-Neuve-et-Labrador aime voir augmenter le prix du baril de pétrole pour toucher plus de revenus, mais les consommateurs selon lui détestent voir augmenter les prix de l’essence. Photo : CBC/Terry Roberts

À Terre-Neuve-et-Labrador, le prix de l’essence est réglementé par la Régie des services publics. Dennis O’Keefe estime que la formule employée par la régie devrait être modifiée.

Il croit aussi que le gouvernement devrait envisager un allègement fiscal. M. O'Keefe estime que les taxes représentent 40 % du prix de l’essence.