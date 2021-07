Sudbury, théâtre d’une aventure de Wolverine

Dans Heroes Reborn : Weapon X & Final Flight, l’auteur Ed Brisson imagine un futur où la Colombie-Britannique et l’Alberta ont été annexées par les États-Unis pour exploiter les ressources qui s’y trouvent.

Heureusement pour les résidents du Canada de cet univers fictif où les Avengers n’existent plus, Wolverine ne reste pas les bras croisés.

Il mène la Division Alpha (Alpha Flight), ou ce qu’il en reste, pour tenter de rétablir l’équilibre. En fuite, ils trouvent notamment refuge dans l’édifice de Science Nord, près du lac Ramsey.

Ed Brisson raconte avoir passé plusieurs étés de sa jeunesse à Sudbury.

J'y allais beaucoup quand j'étais adolescent, également, pendant les étés, et nous allions à Science Nord. Il nous déposait là pour nous garder occupés , poursuit l'auteur.

Ed Brisson a visité Sudbury régulièrement pendant son enfance et son adolescence.

Lorsqu'il a développé l'histoire de Weapon X & Final Flight, M. Brisson avait besoin d'un lieu central pour l'intrigue.

Dans ce numéro de la série Heroes Reborn, une grande partie du Canada a été perdue à cause de la guerre. Par exemple, dans cet univers parallèle, Toronto n'existe plus.

Ed Brisson croit que Sudbury était idéal pour l’histoire parce que la ville est suffisamment éloignée de la frontière et des grands centres pour résister à une situation de type apocalyptique.

Je pense que vous êtes assez loin au nord, assez loin de Toronto, pour être en sécurité pendant un certain temps , a-t-il déclaré.

Il précise que ce n'est pas la première fois qu'il fait un clin d'œil au Nord de l’Ontario dans son écriture.

Étant Canadien et ayant grandi en lisant les bandes dessinées Marvel, tout se passait toujours à New York. Alors [quand] j'ai commencé à travailler dans la bande dessinée, j'ai commencé à incorporer autant de lieux canadiens que possible.

Une citation de :Ed Brisson, auteur de bande dessinée