Durement frappées par la pandémie, les personnes racisées réclament des actions

Les personnes racisées du Manitoba savent qu’elles ont été touchées plus durement par la pandémie que les Blancs. Au lendemain de la publication de nouvelles données de la santé publique qui arrivent à ce constat, elles réclament que le gouvernement prenne des mesures.

Du 31 mars au 7 juin 2021, le taux d’infection était 21,7 fois plus élevé chez les populations issues de l’Asie du Sud-Est (Vietnam, Cambodge, Thaïlande) que chez les personnes blanches. Pour les Afro-Manitobains, ce taux était 8,7 fois supérieur. Pour les gens originaires de l’Inde et du Pakistan, le taux est 8 fois plus important.

Cet hiver, je demandais à un ami [blanc] qui vit dans une banlieue de Winnipeg s’il connaissait des gens dans son cercle social qui avaient eu la COVID-19. Il ne pouvait pas en compter plus de cinq. J’en connaissais plus de 200, des clients, mais aussi des gens que je connaissais personnellement , lance Abdikheir Ahmed, directeur du Centre de thérapie familiale Aurora et ancien directeur du Partenariat en immigration de Winnipeg.

Abdikheir Ahmed a pris conscience que les personnes racisées étaient plus durement touchées par la pandémie après une conversation avec un ami blanc cet hiver. Photo : Gracieuseté de / Greg Littlejohn

M. Ahmed, connu comme défenseur des intérêts des nouveaux arrivants, affirme que les données publiées lundi par la province valident ce dont il se doutait déjà, soit que la COVID-19 avait touché les personnes issues des minorités visibles de manière disproportionnelle.

Il estime que ces dernières sont plus vulnérables aux effets du virus, entre autres en raison de leurs conditions de vie. Souvent, rappelle-t-il, elles vivent avec de faibles revenus, occupent des emplois en première ligne dans les services essentiels et habitent avec plusieurs personnes.

Si la COVID-19 frappe une personne, elle se propage dans la famille. Si quelqu’un dans Waverley Height tombe malade, au moins, il a un sous-sol pour s’isoler , précise M. Ahmed.

Propriétaire du restaurant vietnamien Banh Mi Khanh Hoa, Kim Le est inquiète à la suite des conclusions du rapport, selon lequel le taux d'infection des personnes d'origine vietnamienne a été 20 fois supérieur à celui des personnes blanches. Je suis inquiète, dit-elle, pas seulement pour moi, mais pour ma famille et les membres de ma communauté.

Une meilleure communication réclamée

Ray Aulakh est un employé de la radio Awaz, qui s’adresse à un auditoire parlant le pendjabi. Selon lui, il n’y a pas assez d’information dans sa langue en ce qui concerne le virus ou la vaccination.

Il dit que les gens ne comprennent pas la dangerosité du virus, le fonctionnement des congés de maladie payés ou encore le déroulement de la campagne de vaccination. Ils appellent à la radio pour être mieux informés, raconte-t-il.

M. Aulakh incite le gouvernement à faire un meilleur travail de traduction en pendjabi.

Autre appel à l’amélioration des communications gouvernementales, celui de la Winnipégoise Louise Simbandumwe, une activiste au sein de la Coalition Immigration Matters au Canada.

Abdikheir Ahmed rappelle que la stratégie de la province s'est ajustée pour toucher toutes les communautés, après avoir eu, dans un premier temps, une approche unique pour l'ensemble de la population.

Comme solution à long terme, M. Ahmed espère que le gouvernement manitobain pourra se pencher sur les défis des personnes issues des minorités visibles, entre autres en ce qui concerne le logement et les conditions salariales.

Avec les informations d'Ian Froese