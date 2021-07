Deuxième journée consécutive sans cas actif de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Hier, le lundi 5 juillet, était la première journée depuis le début de la troisième vague où on ne comptait aucun cas actif dans la région.

La santé publique lance un appel à la population et l'invite à profiter de cette période de stabilité pour se faire vacciner. D'ailleurs, dès aujourd'hui, il est possible de prendre rendez-vous sur Clic santé pour recevoir sa seconde dose du vaccin, si on a reçu la première il y a quatre semaines ou plus.

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue indique que plus de personnes reçoivent leurs deux doses de vaccin, plus les restrictions seront allégées à l'automne.

D'autres régions également n'ont enregistré aucun nouveau aujourd'hui, soit : le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine et les Laurentides

Au Québec, on dénombre 67 nouveaux cas et aucun nouveau décès.