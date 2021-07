Nintendo dévoile sa nouvelle console Switch OLED

Des couleurs éclatantes, un contraste saisissant et un son amélioré : c’est la promesse que fait Nintendo avec sa nouvelle console Switch OLED, dotée d’un écran de 7 po (18 cm), qui se veut une version améliorée de sa console originale Switch, avec les manettes Joy-Con détachables.

Tout comme avec celle-ci, les joueurs et joueuses pourront lancer des parties sur le téléviseur, en mode portable ou encore jouer avec des adversaires sur la table.

Le support intégré à l’arrière de la console offrira désormais plusieurs angles d’inclinaison. La station d’accueil, quant à elle, comprendra un port Ethernet intégré, plus d’espace de stockage (64 Go) et sera offerte en blanc ou en noir.

Les personnes qui souhaitaient voir une console Switch aux performances dopées seront toutefois déçues : Nintendo n’a rien mentionné au sujet d'une quelconque amélioration de la puissance de sa machine, alors que les PlayStation 5 et Xbox Series en offrent plein la vue à la communauté d’adeptes de jeux vidéo.

Tenir les adeptes en haleine

Les adeptes du géant nippon s’attendaient à une annonce en ce sens lors de l’Electronic Entertainment Expo (E3) en juin dernier, mais la présentation de Nintendo était axée seulement sur les jeux vidéo.

C’est par ailleurs lors de cet événement que Nintendo a annoncé plancher sur Metroid Dread, un premier nouveau jeu de la saga de Samus Aran en près de 20 ans. Les joueurs et joueuses pourront se procurer ce titre en même temps que la nouvelle console, alors que leurs sorties seront synchronisées au mois d’octobre.

Ce nouveau modèle s’ajoute aux deux membres de la famille de la console Switch originale, qui compte également la version Lite, uniquement portable.

Les joueurs et joueuses devront débourser 449,99 $ pour mettre la main sur le nouveau modèle de la console Switch, à compter du 8 octobre prochain.