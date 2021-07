La future maison des aînés de Rivière-du-Loup pourra héberger 120 résidents

La ministre Marguerite Blais assure que la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup pourra accueillir 120 résidents, soit 96 personnes âgées et 24 adultes avec des besoins spécifiques.

La ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité mardi le chantier de construction de la maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup située près du parc des Chutes.

C'est l’une des maisons qui est très avancée. C’est extraordinaire quand on est capable de voir les chambres qui sont 30 % plus grandes qu'une chambre en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée traditionnel , soulève Mme Blais.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. 1 / de 4 La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 4 La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Image 2 de 4 La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Image 3 de 4 La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Image 4 de 4 La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a visité le chantier de la future maison des aînés et alternative de Rivière-du-Loup. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

En plus de chambres plus spacieuses, l'édifice contiendra également deux jardins intérieurs, un centre de la petite enfance et différentes salles à manger.

C’est un changement de culture qu’on est en train de faire dans l’hébergement pour nos personnes âgées. Une citation de :Marguerite Blais, ministre des Aînés

Par ailleurs, la future maison des aînés a été réfléchie en tenant compte de la pandémie actuelle afin de réduire les risques de contaminations.

On a augmenté la ventilation, on a choisi des matériaux qui pouvaient davantage prévenir les infections, on a mis plus de toilettes pour le personnel et une plus grande salle à manger. Cette maison est non seulement conçue pour le confort, mais aussi pour protéger les personnes des futures pandémies , précise-t-elle.

La ministre des Aînés, Marguerite Blais, s’est dite ravie de l’avancement des travaux. Elle rappelle qu’il s’agit d’un des plus importants projets de maison des aînés au Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Je suis convaincue qu’on va tirer nos CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée vers le haut et que les bonnes pratiques qu’on va mettre dans nos maisons des aînés vont se retrouver aussi dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Une citation de :Marguerite Blais, ministre des Aînés

Les premiers résidents devraient y emménager au cours de l'automne 2022.

Construire pour 75 ans

Mme Blais soutient qu'aucun dépassement de coûts n'est prévu jusqu'à maintenant.

Le budget pour cet édifice est estimé à 78 millions de dollars.

On construit pour 75 ans, pas pour 30 ans, donc il ne faut pas comparer des constructions qui n’ont pas les mêmes valeurs, à la fois au niveau de l'équipement que de la structure , explique la ministre.

Elle rappelle aussi que le gouvernement s'est engagé à convertir 23 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée en maison des aînés.

La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, indique que des projets ont été déposés au ministère de la Santé et des Services sociaux pour la réfection de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée dans la région.

On a dans notre mire le CHSLD de Trois-Pistoles, de Saint-Michel-du-Squatec, de Rimouski. Ce sont des projets qui suivent leur cours, mais pour le moment on se concentre sur nos deux grandes maisons des aînés , spécifie Mme Malo.

La PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, soutient que l'amélioration des infrastructures des 13 CHSLD du Bas-Saint-Laurent se poursuit (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

La PDG du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent travaille actuellement sur un plan de recrutement de personnel, selon la ministre Blais.

Québec souhaite livrer 2600 nouvelles places pour les aînés d'ici septembre 2022.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron