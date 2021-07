Retrouvailles inattendues de Kent Nagano avec l’OSM au Festival de Lanaudière

L’ancien directeur musical de l’OSM n’avait pu faire ses adieux à la métropole en bonne et due forme, l’an dernier, en raison de la COVID-19. En mars, il a enregistré trois concerts virtuels à Montréal pour mettre un point final à son parcours de 16 ans avec l’orchestre. Il pourra maintenant le faire devant public.

La venue de Kent Nagano, inespérée il y a encore quelques jours et rendue possible par la réouverture partielle des frontières, témoigne de son profond attachement et de son amitié envers le Festival [de Lanaudière] et son public , affirme le directeur artistique du festival, Renaud Loranger.

Au programme le 16 juillet : la Symphonie no 4 de Gustav Mahler, avec la soprano Hélène Guilmette, et le Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy.

Le concert se tiendra à l’amphithéâtre extérieur Fernand-Lindsay, à Joliette, et les billets seront mis en vente le 8 juillet.