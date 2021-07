Un garçon parcourt 200 km à pied pour les survivants des pensionnats pour Autochtones

Le garçon de 12 ans a entrepris son périple le 1er juillet à Bible Hill, à environ 45 km au nord de Shubenacadie, l’endroit où se dressait le pensionnat pour Autochtones dans lequel son arrière-grand-mère a passé son enfance.

Des communautés autochtones partout au pays ont profité de la fête du Canada pour commémorer les victimes des pensionnats, à la suite du recensement d’environ un millier de tombes anonymes près d’anciens pensionnats en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, et pour souligner les problèmes de racisme systémique au pays.

Landyn Toney exprime une frustration parce que son école a peu abordé la question de ces tombes, ni les conséquences des pensionnats sur les Autochtones qui ont dû fréquenter ces établissements. Il souligne qu’il n’est pas du genre à simplement oublier sa colère. Il préfère la consacrer à quelque chose de positif.

Sa mère, Marsha McClellan, appuie la mission qu’il s’est donnée. La famille a établi un itinéraire d’environ 203 kilomètres de sa maison jusqu’à la Première Nation de la vallée d’Annapolis, où le garçon est né. Landyn et sa mère y sont attendus mardi soir.

Mme McClellan a expliqué lundi qu’elle souffre de courbatures et qu’elle ressent à la fois de la fierté et de la tristesse. Elle a ajouté qu’elle et son fils ressentiront peut-être une douleur comme celle de ces enfants qui voulaient s’échapper des pensionnats pour rentrer chez eux.

Elle croit que leur marche attire déjà l’attention partout au Canada. La page Facebook créée pour l’activité compte plus de 8700 abonnés. Plus de 15 000 $ ont été recueillis jusqu’à présent.

Plusieurs personnes encouragent le jeune Landyn Toney à son passage ou l'accompagnent en cours de route. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Marsha McClellan affirme que de nombreux faits au sujet des anciens pensionnats pour Autochtones demeurent méconnus au Canada, notamment comment ces établissements ont marqué ces enfants. Nous voulons changer cela , dit-elle.

Un comité déterminera comment les fonds recueillis seront utilisés pour appuyer des causes autochtones. Landyn dit pour sa part qu’il veut que certains fonds servent à faire en sorte qu’il y ait plus de classes consacrées aux Mi’kmaq dans le système éducatif.

Landyn Toney est chaleureusement accueilli. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le garçon dit être inspiré par l’appui qu’il reçoit en cours de route. Des survivants ont marché avec lui, des gens se sont rassemblés sur des ponts au-dessus de la route pour l’encourager à son passage, des automobilistes klaxonnent par solidarité en circulant à proximité. Des policiers en voiture l’ont escorté durant tout son périple.

Des enfants arrachés à leur famille

Le grand-oncle et la grand-tante de Landyn l’ont accompagné lundi soir. Ils ont rendu hommage à leur mère, Regina Toney, une survivante du pensionnat de Shubenacadie décédée en 2011. Elle était l’arrière-grand-mère de Landyn.

Eileen Lloyd, grand-tante de Landyn, se souvient non seulement des récits de sa mère au sujet du pensionnat, mais aussi comment elle y a elle-même échappé de justesse en 1952. Elle explique qu’un agent des Indiens , comme on appelait à l’époque ces fonctionnaires fédéraux, était allé à son école dans la vallée d’Annapolis, mais la direction l’avait prévenue. Elle et ses frères sont sortis par la porte arrière et se sont réfugiés à la maison.

Un mois plus tard, ajoute Mme Lloyd, l’agent était de retour à sa maison cette fois. Selon elle, son père a ordonné à l'agent de quitter les lieux. Puis, il a tranché la cravate de l’agent avec un couteau et menacé de lui trancher la gorge aussi s’il revenait chercher les enfants.

Eileen Lloyd et son frère Mark Toney sont très fiers de leur petit-neveu Landyn Toney. Leur mère était une survivante de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Shubenacadie. Photo : CBC/Nicola Seguin

Le séjour de leur mère au pensionnat et la peur d’être forcés d’y aller aussi touche encore aujourd’hui Eileen Lloyd et son frère, Mark Toney, disent ces derniers. Ils ne parlent pas la langue mi’kmaw.

C’est pourquoi des chefs autochtones partout en Nouvelle-Écosse militent pour que des gens comme eux se réapproprient leur culture, affirme M. Toney.

Mark Toney ajoute qu’il importe beaucoup pour lui de voir son petit-neveu s’affirmer ainsi et marcher si longuement pour les survivants des pensionnats et pour ceux qui y sont morts. Il dit ressentir des frissons de fierté et être honoré par le dévouement de Landyn.