Le port du masque dans les magasins ne fait pas l’unanimité en Colombie-Britannique

Alors que certaines entreprises sont satisfaites de cette décision, d'autres craignent que le changement ne survienne trop tôt.

Barb Whyte gère deux magasins d'alcool à Vancouver, dont le Bimini's, dans le quartier de Kitsilano.

Lorsque la Colombie-Britannique a levé l’obligation de porter un masque, elle a décidé de maintenir l'exigence pour son personnel et les clients.

Sans le soutien de la province, il lui est cependant devenu encore plus difficile de faire respecter [la politique], qui crée trop de pression pour le personnel .

Ceux qui ne veulent pas porter de masque sont assez agressifs. Cela ne vaut vraiment pas la peine de se battre. Une citation de :Barb Whyte, gérante de deux magasins d'alcools à Vancouver

Elle a donc levé l'exigence pour les clients.

Pour sa part, la propriétaire de la boutique In Again Fashion, Brooke Floyd, était d'accord pour assouplir les règles dès le 1er juillet. Elle ne porte plus de masque lorsqu'elle travaille dans son magasin.

La propriétaire de cette boutique de vêtements de Vancouver laisse le choix à ses employés de demander ou non aux clients de porter le masque à l'intérieur. Photo : Radio-Canada / Shawn Foss

J’ai reçu mes deux vaccins, alors je ne suis pas inquiète. Une citation de :Brooke Floyd, propriétaire de la boutique In Again Fashion

Tout le personnel de la boutique de Mme Floyd ne se sent pas aussi à l'aise. Elle demande donc à ses clients d'être flexibles, respectueux et de mettre un masque sur demande.

À la pizzeria La Ruota, les masques sont encore obligatoires pour le personnel.

Moe Suzuki, une employée, a remarqué que la plupart des clients continuent à porter un masque, mais pas tous.

Je ne suis pas tout à fait à l'aise, je me suis habituée à ce que tous les clients portent un masque.

Un choix personnel

La Colombie-Britannique a un plan de relance en quatre étapes. Photo : CBC / Mike McArthur

La médecin en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, conseille toujours le port du masque à l'intérieur, même si l’obligation de le faire a été levée, surtout en présence de personnes qu'on ne connaît pas et si on n'est pas encore complètement vacciné .

La Dre Henry ajoute toutefois que c’est un choix et que les gens doivent respecter le choix des autres.

L’Organisation mondiale de la santé a aussi exhorté la population à continuer à porter le masque au moment où le variant Delta continue de se propager.

Avec des informations d'Isabelle Raghem