Mobilisation contre l’installation de l'usine Taiga à Saint-Gérard-des-Laurentides

Un couple du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, à Shawinigan, craint l'installation d'une usine de la compagnie Taiga Motors dans les champs derrière sa résidence. Sarah-Ashley Groleau Paquette et son conjoint ont lancé une pétition demandant à ce que la future usine soit construite ailleurs dans la ville.

Dans sa pétition, Sarah-Ashley Groleau Paquette déplore l’impact d’un tel projet. Elle invoque notamment la perte de terres agricoles, la perturbation d’un milieu qui abrite des espèces d’oiseaux en péril, le stress et les désagréments causés aux agriculteurs et citoyens ainsi que l’impact sur la tranquillité de ce quartier résidentiel.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Sarah-Ashley Groleau Paquette a expliqué que les terrains où l’usine souhaiterait s’installer sont effectivement classés zone industrielle, mais elle croit qu’il existe un meilleur endroit à Shawinigan où construire le bâtiment.

On ne veut pas décourager l’entreprise de venir dans notre secteur, ça va faire rouler l’économie, ça ouvre l’opportunité à plusieurs emplois, on veut les accueillir, on pense juste qu'il y a une meilleure place pour les accueillir. Une citation de :Sarah-Ashley Groleau Paquette, instigatrice de la pétition

Elle suggère que Taiga s’installe plutôt dans le secteur Saint-Georges-de-Champlain où se trouve un parc industriel ou dans le secteur Shawinigan.

La résidente du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides dit avoir contacté la Ville de Shawinigan sans obtenir de réponse, outre un accusé de réception.

Dans sa pétition, Sarah-Ashley Groleau Paquette demande aussi à ce que les terrains situés près de chez elle soient classés zone agricole.

Il y a actuellement des champs derrière la résidence de Sarah-Ashley Groleau Paquette, dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides, à Shawinigan. Photo : Facebook/Sarah-Ashley Groleau Paquette

Une mauvaise surprise pour des résidents du secteur

Le couple affirme avoir appris de façon indirecte l’arrivée de cette usine dans leur quartier. Les agriculteurs qui louaient les baux pour le secteur qui se sont fait annoncer l'annulation et la perte de la récolte pour cette année , a expliqué Sarah-Ashley Groleau Paquette, qui ajoute que les agriculteurs ont finalement pu récolter leur foin après s’être battus pour le faire.

Elle affirme aussi que des arpenteurs qui sillonnaient les champs leur ont confirmé que c’est l’entreprise Taiga qui allait s’y installer. L’usine y construirait des véhicules électriques hors route, tels que des motomarines et des motoneiges.

Mon but est vraiment d’ouvrir la discussion, car tout le monde dans le secteur à qui j’ai parlé n’était pas au courant [du projet], explique Mme Groleau Paquette. C’est un peu pourquoi ça nous a choqués quand on l’a su, car on est touchés directement.

En date du 6 juillet au matin, plus de 150 personnes avaient signé la pétition disponible sur Internet.