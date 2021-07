80 artistes en spectacle au Festival international de la chanson de Granby

Au total, plus de 80 artistes seront de la partie pour ce 53e Festival.

C'est Luc De Larochellière qui donnera le coup d'envoi des festivités le 8 août, avec la présentation d'un spectacle soulignant le 30e anniversaire de la parution de l'album Sauvez mon âme. L'artiste avait d'ailleurs gagné les grands honneurs du Festival, il y a 35 ans.

Les Saratoga, Vincent Vallières, Pépé et sa guitare fouleront l'intime scène de l'église Saint-Georges. Ces spectacles sont offerts en présentiel seulement.

Neuf artistes offriront des spectacles gratuits à l'extérieur au parc Daniel-Johnson. Émile Bilodeau, Sarahmée, Clay and Friends et Bermuda, entre autres, se partageront la scène du 26 au 28 août. L'accès au site est gratuit, mais seulement 1000 personnes pourront assister à la fois aux concerts. Les gens devront d'ailleurs réserver leur place sur le site internet du Festival.

24 demi-finalistes

Le traditionnel concours aura lieu du 17 au 20 août. Au total, 24 demi-finalistes tenteront de remporter les honneurs. La grande finale aura lieu le 25 août au Palace de Granby. Cette année, les participants proviennent des quatre coins du pays; il y a des artistes québécois, mais aussi du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, de l'Alberta, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Un spectacle, appelé Jamais trop tôt, rassemblera 24 jeunes interprètes de 14 à 17 ans le le 23 août, au Palace de Granby. Ces artistes proviennent de toutes les provinces et d'un territoire du Canada. On profitera de l'occasion pour leur offrir cinq jours de formation et d'ateliers en compagnie d'Andréanne A. Malette, entre autres.

D'autres activités sont également prévues. Tous les détails sont disponibles sur le site internet du Festival international de la chanson de Granby.