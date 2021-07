Le médecin hygiéniste de l'Ontario lance un appel aux jeunes pour se faire vacciner

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, a invité les jeunes de 12 ans et plus à aller se faire vacciner, alors que leur taux de vaccination est plus faible que les autres catégories d'âge.

En conférence de presse mardi, le Dr Moore a lancé un appel envers les jeunes ontariens pour qu'ils se fassent immuniser contre la COVID-19.

En date de mardi, seuls 58,6 % des 12 à 17 ans et 66,5 % des 18-29 ans ont reçu leur première injection des vaccins contre le coronavirus, alors que la rentrée scolaire se profile. Ce taux monte à 78,4 % pour l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus.

Pour le chef de la santé publique ontarienne, les jeunes sont les plus sociables et les plus enclins à faire revenir le virus dans la communauté. Cette population non immunisée est la plus sensible au virus , a-t-il ajouté.

L'horloge tourne. Nous voulons qu'ils profitent à nouveau des activités sociales dans les écoles et les universités, nous voulons qu'ils profitent de leurs sports, de leur cinéma, de la musique et de leurs événements sociaux. Pour que cela se produise en toute sécurité, nous avons besoin d'un niveau de vaccination très élevé. Une citation de :Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

Plus tôt mardi, le ministre de l'Éducation de l'Ontario a indiqué que des incitatifs pourraient être proposés aux jeunes au cours des prochaines semaines pour qu'ils se fassent vacciner, sans donner de détails.

Depuis lundi, tous les mineurs âgés d'au moins 12 ans peuvent réserver une place pour un rappel accéléré (28 jours après la première dose) dans un centre d'immunisation.

164 nouveaux cas et 9 décès

Santé publique Ontario confirme 164 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès de plus mardi.

Il y a aussi 80 infections supplémentaires qui remontent à 2020 qui sont ajoutées au bilan de Toronto à la suite d'un rattrapage de données.

Il y a ainsi 32 nouveaux cas à Toronto (total de 112 avec le rattrapage de données), 26 dans la région de Peel, 25 dans la région de Waterloo, 13 dans la région de York et 10 dans la région de Grey Bruce.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 215.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Dans les centres de soins de longue durée, il y a 20 nouveaux cas et 2 morts de plus parmi les résidents ainsi que 9 infections supplémentaires chez les employés.

Hospitalisations

Il y a 47 hospitalisations de plus, pour un total de 202.

Nombre de patients aux soins intensifs : 226 (-2)

Nombre de patients sous respirateur : 161 (+4)

Il y a 319 guérisons. Le nombre de cas actifs est de 1883 (-84), soit le niveau le plus bas depuis le début de septembre 2020.

Vaccination

Un peu plus de 215 700 doses de vaccin ont été administrées lundi.

Environ 91 % étaient des deuxièmes doses.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pourcentage d'adultes ontariens qui ont reçu au moins une dose : 78,4 %

Pourcentage d'adultes ontariens qui ont eu les deux doses : 47,8 %

À lire aussi : Vaccination : l'Ontario pourrait offrir des incitatifs aux 12 à 17 ans

Dépistage

Près de 28 800 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1,1 %.