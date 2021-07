Un pas de plus vers un TGF Québec-Toronto

Ottawa lance le processus qui mènera à la réalisation d'un train à grande fréquence (TGF) entre Québec, Montréal et Toronto. D’ici l’automne, le gouvernement veut consulter le secteur privé et les 36 communautés autochtones vivant sur le trajet. Il est aussi à la recherche d’un partenaire d’affaires pour travailler avec VIA Rail à la concrétisation du projet.

Le trajet préliminaire prévoit aussi des arrêts notamment à Trois-Rivières, Ottawa et Peterborough. Une gare sera aménagée pour desservir l'aéroport Jean-Lesage de Québec.

L'estimation des coûts du projet est de 6 à 12 milliards de dollars. Le gouvernement souhaite que le train soit en fonction en 2030.

Cette nouvelle infrastructure constituera une autre épine dorsale pour le transport à Québec, a souligné le président du Conseil du Trésor et député de Québec, Jean-Yves Duclos, faisant référence au projet de tramway qui est en développement.

C'est une épine dorsale qui va être connectée ici même à Québec à l'aéroport de Québec et évidemment au centre-ville, fort probablement par le biais de cette gare du Palais , a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui avait lieu à la gare du Palais, mardi matin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le trajet envisagé du TGF qui reliera Toronto et Québec. Photo : Radio-Canada / Google Earth

Plus rapide qu'un train régulier, le TGFtrain à grande fréquence permettra d'économiser 30 minutes de déplacement entre Québec et Montréal, et 90 minutes entre Ottawa et Toronto. Il y aura aussi davantage de départs chaque jour.

Une enveloppe de près de 500 millions de dollars sur 6 ans avait déjà été allouée à VIA Rail dans le budget fédéral déposé en avril afin d'amorcer des travaux d'infrastructure pour améliorer la fluidité à certains endroits du réseau.

Les discussions avec les compagnies ferroviaires pour établir l'itinéraire du train et l'utilisation des voies ferrées seront accélérées.

Le gouvernement fédéral prévoit que 90 % de ce nouveau service ferroviaire sera électrique. Le maire de Québec, Régis Labeaume, se réjouit de constater que le projet cadre parfaitement avec le nouveau plan de développement durable de la Ville de Québec.

Nous assistons à une très grande victoire pour la Ville de Québec. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Pourquoi pas un TGV train à grande vitesse

Le gouvernement a étudié la possibilité de développer un train à grande vitesse (TGV) plutôt qu’un train à grande fréquence. Le premier pouvant circuler jusqu’à 320 kilomètres à l’heure tandis que le deuxième se limite à 200.

Présent à la conférence de presse à Québec, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a expliqué que le gouvernement a choisi le TGFtrain à grande fréquence parce qu’il coûte moins cher et prend moins de temps à construire.

Il a ajouté que les distances à parcourir entre les arrêts ne permettaient pas d'atteindre la vitesse maximale du TGVtrain à grande vitesse suffisamment longtemps pour que l'économie de temps vaille les coûts supplémentaires.

La desserte ferroviaire dans le corridor Québec-Windsor préoccupe depuis au moins une vingtaine d'années.

D'après le monde des affaires de la région de la Capitale-Nationale, l'annonce d'appel d'offres à venir à l'automne est le signe de la concrétisation du projet. Quand on met 500 millions et qu'on part en appel d'offres, c'est que vraiment les échéanciers vont suivre , estime le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Steeve Lavoie.

La conférence de presse a rassemblé plusieurs élus, dont le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, et le ministre des Transports, Omar Alghabra. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Une annonce à caractère électoral?

Comme le maire Labeaume, le député conservateur Joël Godin se réjouit d’apprendre que le TGFtrain à grande fréquence partira de Québec. Mais il croit qu’une possible campagne électorale fédérale dans quelques mois n’est pas étrangère à cette annonce du gouvernement libéral. C'est du réchauffé, c'est une annonce carrément électoraliste , dit-il.

On a vu la batterie de ministres qui était ici à Québec ce matin, pour annoncer quoi? Rien! Une citation de :Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier

Le Bloc québécois est du même avis. Cela fera maintenant six ans et trois élections que le projet figure parmi les promesses électorales libérales et il n’y a toujours aucune garantie que le projet se concrétisera dans les faits. Ce énième engagement des libéraux ne pourra toutefois être oublié et nous comptons bien veiller à ce qu’il se réalise, en talonnant notamment le gouvernement afin que les bottines suivent les babines , écrit le porte-parole du parti en matière de Transports, Xavier Barsalou-Duval.

Il n’y a rien d’électoral dans un enjeu comme celui-là. On parle de bâtir un pays moderne, on parle de bâtir du transport collectif , répond le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

L’ancien ministre provincial des Transports devenu analyste politique, Pierre Moreau, voit d’un bon œil l’annonce du jour. J’ai l’impression qu’on y va vraiment , dit-il.