Le Toronto FC en déroute : « Chris [Armas] n'avait aucune chance »

L'aventure d'Armas avec le Toronto FC a été de très courte durée. En incluant les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF que l'équipe a disputés en début d'année, l'Américain n'a été à la barre des Reds que pour 15 matchs, soit le plus court passage pour un entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe torontoise.

Mardi matin, le capitaine Michael Bradley a dit que Chris Armas était voué à l'échec à Toronto. À bien des égards, il n'avait aucune chance dès le départ et ce n'est pas de sa faute. On l'a laissé tomber , a-t-il dit, prenant sa part du blâme.

Les blessures, bien sûr, ont aussi limité les chances de succès du tacticien. Alejandro Pozuelo, pour ne nommer que lui, n'a disputé que quatre matchs cette saison et été titularisé seulement deux fois. Élu joueur par excellence de la MLS la saison précédente, il est clair que son absence a nui à l'équipe.

La pandémie et la pression de réussir d'entrée de jeu couplées aux maigres performances des joueurs ainsi que le fait de jouer loin de la maison ont aussi nui à Chris Armas, selon Michael Bradley.

Le Toronto FC n'a gagné qu'un seul de ses 11 premiers matchs de la saison. Photo : Associated Press / Mark Humphrey

Questionné à savoir si un autre entraîneur aurait su mieux faire dans les circonstances, le capitaine n'a pas souhaité se lancer dans des scénarios hypothétiques.

Il reste que le plan d'Armas – celui d'avoir une équipe plus dynamique et agressive – n'a pas collé à l'effectif en place. Le président du TFC, Bill Manning, l'a reconnu dimanche. Les joueurs ont eu beaucoup de difficulté à s'adapter à un nouveau personnel d'entraîneurs et à un nouveau style de jeu , a-il dit. C'était beaucoup.

Armas n'a pas non plus su tirer le meilleur des joueurs qu'il avait sous la main. Dimanche, Manning a dit qu'il croyait toujours que l'équipe a les outils nécessaires pour gagner. Il a rappelé que neuf joueurs de l'effectif actuel ont soulevé la Coupe MLS en 2017 et neuf autres étaient de l'équipe qui a atteint la finale en 2019.

Défensivement, le Toronto FC a été horrible sous le règne Armas. L'équipe a concédé 27 buts, soit 10 de plus que toute autre équipe dans l'Association Est de la MLS. La formation de la Ville Reine a aussi développé la fâcheuse habitude de concéder des buts dans les 15 premières minutes de jeu de ses matchs. Ça s'est produit cinq fois lors de ses six derniers duels. Toronto les a tous perdus.

Ajoutons également que Chris Armas a eu maille à partir avec l'attaquant Jozy Altidore qui, à ce jour, s'entraîne toujours à l'écart de l'équipe depuis la fin mai. Avec le congédiement de l'entraîneur, il est possible qu'il retrouve ses coéquipiers prochainement, mais rien n'est sûr pour l'instant.

Même si les joueurs et Chris Armas portent chacun leur part du blâme pour le lent départ de l'équipe, le direction mérite aussi d'être pointée du doigt et le directeur général Ali Curtis en particulier. Ce dernier est responsable de l'embauche d'Armas, qui a mené Toronto au deuxième pire début de saison de son histoire. Curtis avait endossé Armas comme étant le digne successeur de Greg Vanney.

En conférence de presse, dimanche, le directeur général a mis du temps à reconnaître sa part de responsabilité. Il a d'abord mis l'accent sur l'impact de la pandémie sur la préparation des joueurs et le déménagement temporaire de l'équipe en Floride pour expliquer les déboires du TFC. Ce sont des arguments valables, mais le CF Montréal a rencontré les mêmes obstacles avec un entraîneur-chef aussi nommé au début de la saison et l'équipe pointe tout de même au 8e rang dans l'Est.

Le président Bill Manning s'est contenté de réitérer ses objectifs pour l'équipe en point de presse. On devine que la pression repose désormais sur les épaules de son directeur général.

Toronto s'est donné une marge de manœuvre dans la quête de son nouvel entraîneur. L'équipe cherche d'abord un pilote par intérim. En fonction de ses résultats, elle prolongera son contrat ou se penchera sur un remplaçant à long terme, a-t-on dit dimanche.

Un dernier match avant le retour en Ontario

Fraichement arrivé avec le Toronto FC, Yeferson Soteldo a déjà dû rater quelques matchs en raison d'une blessure à une cuisse. Photo : Associated Press / Eduardo Munoz Alvarez

Les joueurs du Toronto FC rentreront à la maison jeudi après plusieurs mois passés en Floride. Mais d'abord, ils disputeront un match contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mercredi, leur dernier avant une pause de neuf jours. Javier Perez, qui était l'adjoint de Chris Armas, sera aux commandes pour l'occasion.

C'est ça, l'industrie. Ça fait partie du [soccer]. L'expérience nous prépare pour ce genre de situation. Il nous faut s'ajuster , a dit Perez à sa première rencontre avec les journalistes, mardi.

Le défi est de taille. D'abord, les Reds comptent encore quelques blessés. Le moral est aussi au plus bas. L'équipe n'a pas gagné à ses sept dernières sorties. Qui plus est, la formation sera affaiblie par les départs de Richie Laryea et Jonathan Osorio qui ont rejoint l'équipe nationale du Canada pour des matchs de la Gold Cup.

L'adversaire du TFC, le Revolution, trône au sommet du classement de l'Association Est de la MLS. L'équipe américaine n'a perdu que deux de ses 12 matchs jusqu'ici.

Je pense que nous avons une bonne équipe, de bons joueurs de soccer, et nous devons nous ajuster à l'autre équipe et exploiter ses faiblesses. En même temps, il va nous falloir maximiser le potentiel de nos joueurs , a dit Perez sans trop s'étendre sur ses plans pour son premier match à la barre du Toronto FC.

Javier Perez n'a jamais été entraîneur-chef dans la MLS. Il a rejoint le Toronto FC avec Armas après quatre saisons passées comme entraîneur adjoint du New York City FC. Il a auparavant travaillé avec le programme national américain et aussi entraîné des équipes de jeunes liées au Real Madrid, en Espagne.