Piéton heurté sur la route 113 : le suspect a été relâché

Le chauffeur d’une camionnette était soupçonné d’avoir quitté les lieux du drame, qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, près de la communauté de Waswanipi.

L’homme de 25 ans qui marchait sur la route a été happé mortellement par le conducteur.

Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec explique ce revirement de situation.

Présentement, les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs ont relâché le suspect, le conducteur de la camionnette. À la suite des informations que l'on a pu recueillir, donc à la suite de l'enquête, il a été déterminé que l'homme n'avait pas fui les lieux. Il avait tenté d'avoir du réseau cellulaire pour appeler les secours , rapporte-t-il.

Hugues Beaulieu précise que les policiers aideront le coroner pour la suite de l'enquête.