67 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès de plus au Québec

La santé publique ne fait également état d’aucun nouveau décès au cours des dernières 24 heures.

Le nombre des hospitalisations est quant à lui demeuré stable par rapport aux données de la veille, pour un total de 102 patients alités en raison de la COVID-19.

Parmi ceux-ci, 27 sont toujours traités aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

Il y a une semaine, on dénombrait 117 hospitalisations au Québec. Il s'agit donc d'une diminution nette de 15 hospitalisations en sept jours.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où 11 843 prélèvements ont été effectués le 4 juillet, soit une baisse d'environ un tiers en une semaine.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Parmi les régions les plus touchées, on retrouve toujours Laval et Montréal en tête, avec respectivement 17 et 15,4 cas actifs pour 100 000 habitants. L'Outaouais suit avec 11,4 cas actifs pour 100 000 habitants.

Où en est la vaccination?

Depuis mardi, le délai entre deux doses de vaccin contre la COVID-19 a été ramené à quatre semaines afin d'accélérer la campagne de vaccination.

Jusqu’à récemment, le délai minimal pour obtenir une seconde dose était de huit semaines au Québec.

En tout, 99 987 doses de plus ont été administrées aux citoyens, selon une cadence stable. Ces dernières 24 heures, 97 125 ont été injectées, et 2862 autres l'ont été avant le 5 juillet.

Par ailleurs, la province a annoncé qu'elle s'attendait à recevoir 203 580 doses du vaccin de Pfizer au cours de la semaine.