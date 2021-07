81 000 $ en dommages et intérêts versés à la famille de Samwel Uko

Samwel Uko, qui a joué pendant une saison avec les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon, avait été retrouvé mort peu après avoir été refusé d'accès dans une salle d’urgence de Regina.

En visite à Regina

Originaire d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, le jeune homme de 20 ans visitait sa tante à Regina. Il est décédé le 21 mai 2020. Son corps avait été retrouvé dans le lac Wascana.

Ce jour-là, Samwel Uko, aux prises avec des problèmes de santé mentale, avait demandé de l’aide à deux reprises à l’Hôpital général de Regina. Une vidéo de sécurité de la deuxième visite de Samwel à l’hôpital montre qu’il a été enlevé de force en criant : Non, j’ai des problèmes mentaux!

En juillet 2020, la SHA SHA a présenté ses excuses à la famille en disant qu’elle n’avait pas fourni au jeune homme l’aide dont il avait besoin. La famille a alors intenté une poursuite civile contre la SHA.

La SHA Autorité de la santé de la Saskatchewan reconnaît son erreur

Dans une déclaration de la défense, déposée au nom de l’autorité sanitaire en mars, la SHAAutorité de la santé de la Sasktchewan admet qu’elle n’a pas respecté les normes de soins et qu’elle n’a pas fourni le suivi et l’évaluation nécessaires .

Toujours dans ce document, l’Autorité de la Santé assure que la discrimination n’a pas joué un rôle dans le traitement de Samwel Uko à l’hôpital.

Il a été difficile de déterminer l’identité de M. Uko, ce qui a contribué au fait que M. Uko n’a pas pu obtenir les soins dont il aurait pu avoir besoin. , conclut-elle.

Samwell Uko a été honoré au parc Wascana, à Regina. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

Rejeté par le corps médical

De son côté, selon la déclaration déposée au nom de la famille par The Merchant Law Group, Samwel avait été prié de retourner à l’urgence si son état empirait. Or, lorsque son état s’est dégradé et que la police l’a amené aux urgences, on ne lui a pas donné les soins dont il avait besoin. Il a plutôt été escorté hors de l’édifice par les agents de sécurité .

La famille avance que le fait que le Samwel ait été escorté par la police à la deuxième occasion met en évidence sa détérioration mentale plus tôt ce jour-là. Ce rejet par le personnel médical est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase .

Le directeur général de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , Scott Livingstone, a déclaré que l'institution a passé trop de temps à essayer d’obtenir l’identité de Samwel et pas assez de temps à se concentrer sur ses besoins .

Les circonstances entourant le décès de Samwel Uko seront examinées au cours d’une enquête du coroner, qui devrait débuter à Regina le 20 septembre.

D’après les informations de Guy Quenneville