Plusieurs photographies d’arbres desséchés ont été publiées sur les réseaux sociaux au cours de cette semaine.

En plus de la vague de chaleur qui continue de faire des ravages, le professeur de foresterie Stephen Sheppard, de l'Université de la Colombie-Britannique, affirme que le changement climatique et les conditions sèches aggravent le problème.

Le brunissement et la chute des feuilles des arbres sont un mécanisme de défense utilisé par les plantes pour conserver l'eau dans des conditions sèches, selon le directeur des parcs de la Ville de Vancouver.

Il n’y a eu aucune pluie sur la côte sud de la province pendant la majeure partie du mois de juin et jusqu'à la première semaine de juillet.

Stephen Sheppard croit que les villes devraient être proactives et arroser leurs arbres urbains et remplir les sacs d'eau des arbres.

Nous avons probablement besoin d'une meilleure coordination et, franchement, du soutien des résidents du coin, juste pour maintenir ce nombre d'arbres , déclare-t-il.

C'est une tâche énorme pour n'importe quelle ville d'arroser tous les arbres des rues pendant une période de deux ou trois semaines de sécheresse. Une citation de :Stephen Sheppard, professeur de foresterie à l'Université de la Colombie-Britannique

Les plans de gestion forestière doivent s'adapter

Stephen Sheppard affirme que les municipalités devront tenir compte d'un plus grand nombre de vagues de chaleur prévues dans leurs plans de gestion des arbres urbains durant les années à venir.

Une vague de chaleur sévit en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Anne-Julie Têtu

En règle générale, les municipalités s'attendent à arroser régulièrement les nouvelles plantes et les nouveaux arbres. Cependant, Stepĥen Sheppard explique que les arbres plus âgés et plus matures ont été particulièrement touchés par les récentes sécheresses.

Je pense que ce que nous constatons, dans des villes comme Vancouver, Surrey et d'autres qui cherchent très sérieusement à se préparer à une plus grande chaleur urbaine, c'est qu'elles auront besoin de budgets plus importants à l'avenir , ajoute M. Sheppard.

Pour l'instant, M. Sheppard dit que les résidents ne devraient pas hésiter à arroser les arbres et les plantes qui semblent particulièrement secs.

Nous devons les sauver pour qu'ils puissent nous sauver des vagues de chaleur , ajoute Stephen Sheppard.

Les résidents de Vancouver peuvent également appeler le 311 ou utiliser l'application VanConnect pour signaler les arbres ayant besoin d'eau à la Commission des parcs de Vancouver.

D’après des informations de l'émission On The Coast