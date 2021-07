Une nouvelle clinique médicale voit le jour à Cap-aux-Meules

À l'heure actuelle, quatre médecins travaillent dans cette clinique de dix salles située dans l'immeuble de la Place Sumarah à Cap-aux-Meules.

Les services qui y sont offerts sont couverts par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ); ils sont donc gratuits pour les patients des médecins qui travaillent dans la nouvelle clinique. Auparavant, ces patients devaient se rendre à l'hôpital pour voir leur docteur.

Pour l'instant, la clinique ne prend pas de nouveaux patients. Toutefois, l'équipe a pour objectif d’en ajouter.

On avait vraiment un désir d’organiser le travail de façon plus efficace que ce qui était possible de faire dans le milieu hospitalier , a lancé l'instigatrice du projet, Dr Ychelle Fortier, en entrevue à Bon pied, bonne heure.

Elle croit par ailleurs que ce nouvel emplacement répondra à un besoin bien présent sur l'archipel.

C'est vraiment un plus pour les Îles. Une citation de :Dr Ychelle Fortier

La docteure espère également qu'à moyen terme, ce projet permettra aux citoyens des Îles-de-la-Madeleine d'obtenir un médecin de famille.