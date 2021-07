Thompson aura son centre de dégrisement

Ce nouveau centre prendra place dans les locaux de l'ancien Centre Polaris du Collège universitaire du Nord.

Il va être accessible à toute heure du jour et de la nuit, sept jours par semaine pour les gens qui doivent dégriser après avoir consommé trop d'alcool et de drogue et qui sont détenus par la police.

C'est beaucoup plus approprié que d'envoyer quelqu'un dans une cellule de prison ou que de l'envoyer à l'hôpital. C'est plus centré sur les besoins de l'individu. Ça empêche aussi des casiers judiciaires , a déclaré le ministre de la Justice, Cameron Friesen, lors d'une conférence de presse lundi.

Plus tôt cette année, le ministre de l'Éducation, Cliff Cullen, avait fait savoir que le gouvernement provincial accordait à Thompson 2,8 millions de dollars pour la construction du centre et son fonctionnement.

Depuis de nombreuses années, les gens en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues qui sont interpellés par la police sont envoyés en prison parce qu'il n'y a pas de place pour dégriser.

Cette pratique est décriée depuis une décennie par les politiciens locaux qui réclamaient un endroit où la police et les groupes communautaires pouvaient laisser une personne en état d'ébriété pendant la nuit au lieu de l'envoyer dans les locaux de la Gendarmerie royale du Canada.

En 2020, il y a eu 2400 détentions selon la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété. Depuis le début de l'année, ce sont 1000 détentions qui ont été répertoriées, selon un communiqué de presse du gouvernement du Manitoba.

En 2015, un rapport demandait l'implantation d'un centre de dégrisement à Thompson après une enquête sur la mort de Jeffrey Ray Mallet dans une cellule, en 2008, qui avait été arrêté en état d'ivresse.

Le centre de dégrisement de Thompson fonctionnerait un peu comme le modèle établi par le Main Street Project, en 1988, à Winnipeg. Depuis, 11 000 personnes par année profitent de ses services. Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, a aussi un centre de dégrisement en activité depuis 2018, qui accueillent 8000 personnes par année.

La mairesse de Thompson, Colleen Smook, salue cette annonce provinciale.

Elle fait savoir que les locaux du Centre Polaris sont en bon état et ne s'attend pas à des retards importants avant son ouverture. Le gouvernement provincial n'a pas précisé de date d'ouverture de ce nouveau centre de dégrisement à Thompson.

Avec les informations de Cameron MacLean