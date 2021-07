Lac-Mégantic inaugure le premier microréseau électrique d'Hydro-Québec

Ce projet permet à la municipalité de devenir une pionnière dans le domaine énergétique au Québec.

C'est une tragédie, on s'en rappelle tous, qui est liée au pétrole. C'est ce symbole qui a poussé la municipalité et la communauté à se tourner vers les énergies renouvelables pour sa reconstruction et sa relance.

Une citation de :Fabienne Joly, responsable de la transition énergétique à Lac-Mégantic