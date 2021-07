Langues officielles : une plainte contre la GRC de l’Î.-P.-É fait l’objet d’une enquête

Selon un rapport préliminaire d’enquête, certaines publications web de ce corps de police n'ont pas été traduites en français lors d’une intervention policière à Souris, dans l'est de l'île, les 8 et 9 mai 2020.

Un homme âgé de 25 ans et armé s’était barricadé dans une résidence.

Dans sa plainte, le plaignant soutient que la GRCGendarmerie royale du Canada aurait diffusé, le 8 mai 2020, trois publications uniquement en anglais sur son compte Twitter au sujet de l'événement à Souris.

Le 9 mai 2020, la police aurait d’abord publié un autre message en anglais sur Twitter. Le message en français aurait été publié plusieurs heures plus tard.

Selon la plainte, la version anglaise d’un communiqué de presse sur l’événement aurait aussi été diffusée deux heures avant la version française le 9 mai 2020.

Dans le rapport préliminaire d’enquête, la GRC Gendarmerie royale du Canada a fait valoir que les émotions étaient vives durant l’opération policière à Souris.

La GRCGendarmerie royale du Canada a rappelé que l’événement s’est produit quelques jours après la tuerie de Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Selon la police, le nombre de demandes de renseignements à cette occasion était énorme et le seul employé responsable des communications au moment des faits n’était pas bilingue.

Il a donc été décidé de publier dans un premier temps les messages en anglais uniquement sur les réseaux sociaux.

Le corps policier a reconnu que le communiqué de presse en anglais a été envoyé en premier, mais le responsable des communications connaissait les obligations de l’institution en matière de langues officielles.

Depuis, la GRCGendarmerie royale du Canada a fait traduire des publications qu’elle peut utiliser en cas d’urgence, a indiqué la police dans le rapport.

L'institution a aussi déclaré avoir engagé un autre employé pour assurer les relations avec les médias. Néanmoins, cet employé n’est pas bilingue.

Le corps policier a ajouté que ses responsables des communications ne sont pas tous bilingues, mais ces personnes doivent toujours veiller à la qualité des publications dans les deux langues officielles.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a recommandé à la GRCGendarmerie royale du Canada de l’île, dans son rapport préliminaire, de rappeler à ses employés que les communications doivent avoir une qualité égale dans les deux langues officielles.

Les messages doivent aussi être publiés simultanément en français et en anglais.

Ce problème de communication n’aurait pas dû se produire compte tenu de la gravité de la situation, selon le commissaire.

Lors des situations d’urgence, le plus important c’est la communication. On doit être en mesure de communiquer dans les deux langues officielles, en même temps et [avec la] même qualité.

Une citation de :Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles