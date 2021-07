Une défenseuse des droits et de la culture des Inuit, Mary Simon, devient la 30e gouverneure générale du Canada

Une source, qui s'est exprimée à titre confidentiel parce que l'annonce n'est pas encore publique, a confié que le nom sera dévoilé lors d'une conférence de presse à 10 h, mardi, au Musée canadien de l'histoire.

Julie Payette a démissionné de son poste il y a plus de cinq mois, après qu'un examen externe cinglant eut révélé qu'il régnait un climat de travail toxique et empoisonné à Rideau Hall, avec des épisodes de cris, de hurlements, de conduite agressive, de commentaires dégradants et d'humiliations publiques.

Travaux de rénovation à Rideau Hall

La Commission de la capitale nationale ( CCNCommission de la capitale nationale ) a fait savoir qu'elle préparait Rideau Hall à l'arrivée du nouveau représentant de la Reine en nettoyant, peignant et changeant les meubles. Ces travaux ont coûté plus de 40 000 $.

Lorsque Julie Payette occupait les lieux, plus de 250 000 $ ont été dépensés pour des travaux d’envergure à Rideau Hall.

Le juge de la Cour suprême Richard Wagner a assuré l’intérim du gouverneur général depuis le 21 janvier.